MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye’de yıllardır jürilik yapıyor. Özel hayatıyla da dikkat çeken Yalçınkaya, oğlu ve kızıyla olan yakınlığı sosyal medyada herkesin dikkatini çekiyor. Güzeller güzeli kızı Sude Yalçınkaya, babası gibi sosyal medyada pek çok kişinin ilgi odağı oldu. İşte Mehmet Şef’in kızı Sude Yalçınkaya’nın bikinili pozları…

MEHMET YALÇINKAYA’NIN KIZI SUDE YALÇINKAYA POZLARIYLA NEFES KESTİ

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Sude Yalçınkaya’nın Instagram’da 80 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. YouTube’da da oldukça aktif olan Sude, babası Mehmet Yalçınkaya ile de pasta yaptığı videoyu paylaşmıştı. Son olarak sosyal medyada bikinili pozlarıyla konuşulan Sude Yalçınkaya, binlerce beğeni aldı.

İşte Mehmet Şef’in kızı Sude Yalçınkaya’nın bikinili pozları:

SUDE YALÇINKAYA KİMDİR?

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile babasının ününü solladı. 18 yaşında olduğu bilenen Sude Yalçınkaya'nın kendisinden 1 yaş büyük Utkan Yalçınkaya adında bir abisi vardır.

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA’NIN PARMAKLARINA NE OLDU?

Zaman zaman yarışmacılara tavırlarıyla eleştiri konusu olan Mehmet Şef, mutfakta geçirdiği bir kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş. Mehmet Şef’in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor.

Türkiye'de Fusion Mutfak akımını uygulayan ilk şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya; Banquet servislerinde kişiye özel olarak hazırlanan minimalist ve butik çalışma olan servis konseptini geliştirdi.

Euroturkchefs Culinary Team takımını 2008 yılında kurarak kaptanlığını yapmıştır. Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında gastronomi workshopları gerçekleştirdi, aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil birçok İnternationel organizasyonunda gala yemekleri verdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında2012 yılında dünya ikincisi oldu.

Birçok başarıya imza atan Mehmet Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlanmıştır.



