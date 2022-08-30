MasterChef Metin kimdir, aslen nereli? MasterChef Metin Yavuz kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te Metin Yavuz haftaya mavi takım kaptanı olarak başlamış oldu. Gelişme sonrası MasterChef Metin Yavuz'un hayatı sorgulanmaya başlandı. İşte MasterChef Metin'in yaşı ve memleketi...

MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışan ve bu sezonun iddialı isimlerinden olan Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Ana kadroya giren ilk isim olan yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla ilgilenmektedir.

TV8 ekranlarında MasterChef'in ilk turunda 2 evet almış ve bir üst tura çıkmıştı. 2. turda da başarılı olan isim, 3. tura yükselmişti. Yavuz, 2015 senesinden itibaren de aynı işletmede çalışmaya devam ediyor.

Ayrıca MasterChef Metin'in daha önce, yarışmacılardan Dilan'ın şefi olduğu biliniyor.

