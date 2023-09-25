MasterChef Metin kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef şampiyonu Metin Yavuz hangi yıl yarıştı?

Metin Yavuz, MasterChef All Star'ın bugün ekrana gelecek olan 99. bölümü öncesi merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada "O gün geldi. MasterChef Türkiye'nin şampiyonları artık aramızda olacaklar." ifadesini kullandı. Ünlü şefin, "Mekanın sahibi geldi bebeleri pistten alabiliriz diyebilir miyiz?" sözleri olay oldu. Eski MasterChef Şampiyonu Metin Yavuz hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Metin Yavuz'un hayatı ve biyografisi...

METİN YAVUZ KİMDİR?

MasterChef Metin Yavuz aslen Bolu'ludur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinciliğie adını yazdırmıştır. Metin Yavuz, Instagram'da 'metinyavuzx' kullanıcı adıyla yer almaktadır. Yavuz'un 70 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.

2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. İkinci turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU METİN YAVUZ HANGİ YIL YARIŞTI?

Metin Yavuz, MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonunda rakiplerini eleyerek şampiyon olmuştur.

