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MasterChef Murat eşinin yanında süt dökmüş kediye döndü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.12.2018 10:54 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasından diskalifiye edilmesinden sonra yaptığı tuhaf davranışlarla gündemden düşmeyen Murat Özdemir'in eşi ortaya çıktı.

MasterChef Murat eşinin yanında süt dökmüş kediye döndü!

MasterChef'in fenomen yarışmacısı Murat geçtiğimiz gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Son günlerde tuhaf davranışlarıyla gündemden düşmeyen Murat eşiyle ilk kez görüntülendi. Çılgın hareketleriyle tanınan Murat eşinin yanında süt dökmüş kedi gibiydi.

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Eşi MasterChef Murat'ın normal hayatında çok sakin olduğunu iddia etti. Eşinin ekranlara yansıyan görüntülerine üzüldüğünü belirtek 'Aslında çok iyi bir insan. Kalbi, içi temiz bir insan.' açıklamasında bulundu.

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MasterChef Murat intihar haberlerine ilişkin 'Yalan. Bıçakla ismimi yazmaya çalıştım. Dekor bıçağı kesiyor mu die deniyim dedim. Yıkadım geçti' şeklinde açıklama yaptı.

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Cebinde 5 kuruş para olmadığını belirten Murat, zor zamanlar geçirdiğini ve ailecek sadece makarna yediklerini söyledi. 5 Bin TL değerinde saat taktığını iddia eden Murat, gerektiğinde saatini satabileceğini söyledi.

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MasterChef Murat canlı yayında intihara teşebbüs etti!MasterChef Murat canlı yayında intihara teşebbüs etti!
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Anahtar Kelimeler:
masterchef murat tv 8 eşi intihar

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