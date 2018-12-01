MAGAZİN

MasterChef Murat canlı yayında intihara teşebbüs etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.12.2018 11:34 | Son Güncelleme

Yemekteyiz ve MasterChef programıyla kısa sürede şöhrete kavuşan Murat Özdemir, dün akşam saatlerinde Instagram'dan yaptığı canlı yayında meyve bıçağıyla kolunu ve elini kesti.

MasterChef Murat canlı yayında intihara teşebbüs etti!

MYNET

MasterChef yarışmasından elendikten sonra ilginç hareketleri ile magazin basınının dikkatini çeken Murat Özdemir, dün gece canlı yayında sinir krizi geçirerek kendini kesti.

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Takipçileri Murat'ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadılar.

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Sinir krizi geçiren Murat'ın, yayında ağlayarak meyve bıçağı ile kolunu ve elini kesmesi izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

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Yayın ilkelerimiz gereği MasterChef Murat'ın videsounu yayınlamıyoruz.
Okuyucularımıza anlayışı için teşekkür ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
masterchef murat murat özdemir intihar instagram

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