MasterChef Murat canlı yayında intihara teşebbüs etti!

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MasterChef yarışmasından elendikten sonra ilginç hareketleri ile magazin basınının dikkatini çeken Murat Özdemir, dün gece canlı yayında sinir krizi geçirerek kendini kesti.
Takipçileri Murat'ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadılar.
Sinir krizi geçiren Murat'ın, yayında ağlayarak meyve bıçağı ile kolunu ve elini kesmesi izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.
Yayın ilkelerimiz gereği MasterChef Murat'ın videsounu yayınlamıyoruz.
Okuyucularımıza anlayışı için teşekkür ederiz.
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