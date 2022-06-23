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MasterChef ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!

23.06.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye merakla beklenen yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini ve sunuculuklarını üstlendiği MasterChef'in yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. Peki MasterChef ne zaman başlıyor? MasterChef yeni sezon hangi günler yayınlanacak?

MasterChef ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!

MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu. Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranlarında başlayacak olan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon çekimleri devam ediyor. Geçen sezon Eren'in şampiyon olduğu MasterChef'te aylarca sürecek yeni sezon heyecanı için nefesler tutuldu.

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MASTERCHEF YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI

Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranlarda olacak. Büyük merakla beklenen yarışmanın 2022 sezonu başlama tarihi açıklandı. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 1 Temmuz Cuma akşamı TV8'de başlıyor.

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Masterchef
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