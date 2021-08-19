MasterChef neden yok? MasterChef'in yeni bölümü ne zaman?

TV8’in yayın akışına bakıldığında; MasterChef Türkiye'nin eski bölümler, saat 17:15'te başlayacak. MasterChef yarışmasının 42. yeni bölümünün yayın tarihi de netleşti.
TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. MasterChef’in yayın saatinde Fenerbahçe HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu mücadelesi, TV8’de yayınlanacak.
MasterChef'in 42. yeni bölümü ise bir sonraki gün yani 20 Ağustos Cuma akşamı yayınlanacak.
09:30 Masterchef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle yeni bölüm
17:15 Masterchef Türkiye
21:45 Fenerbahçe Helsinki UEFA Avrupa Ligi
23:45 Paylaş Benimle
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