MasterChef neden yok? MasterChef'in yeni bölümü ne zaman?

TV8’in yayın akışına bakıldığında; MasterChef Türkiye'nin eski bölümler, saat 17:15'te başlayacak. MasterChef yarışmasının 42. yeni bölümünün yayın tarihi de netleşti.

MASTERCHEF BU AKŞAM NEDEN YOK?

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. MasterChef’in yayın saatinde Fenerbahçe HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu mücadelesi, TV8’de yayınlanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE’NİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

MasterChef'in 42. yeni bölümü ise bir sonraki gün yani 20 Ağustos Cuma akşamı yayınlanacak.

İŞTE TV8'İN 19 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNKÜ YAYIN AKIŞI

09:30 Masterchef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle yeni bölüm

17:15 Masterchef Türkiye

21:45 Fenerbahçe Helsinki UEFA Avrupa Ligi

23:45 Paylaş Benimle



