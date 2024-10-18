Masterchef Nigar hem ağladı hem ağlattı! "Sokaklarda yatardık, babam bizi çok döverdi"

Masterchef'te duygu dolu anlar yaşandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hakan oldu. Hakan eleme adayı olarak Nigar'ın ismini verdi. Hakan'ın tavrı sosyal medyada tepki çekti.

Takım oyunlarının oynandığı Masterchef'te Nigar, Danilo şef ile dertleşti. Gözyaşlarını tutamayan Nigar yaşadıklarını anlattı. Hayatını anlatan Nigar hem ağladı hem ağlattı.

Nigar, Hakan ve Kaan ile problem yaşadığını dile getirdi. Nigar yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı. Nigar, "Beni üzüyor bu konular. Hiç mutlu hissetmiyorum gerçekten. Ben çok tartışmayı seven bir insan değilim. Ben eşimle bile hiç tartışmadım. Böyle olmasını istemiyorum. Elimden de bir şey gelmiyor çünkü ben böyle bir insanım. Üstüne gidemiyorum olayların." dedi.

"SOKAKLARDA YATARDIK"

Yanlış anlaşılma olduğunu dile getiren Nigar, "Adapte olamıyorum hiçbir şeye. İnanın bana kardeşim bir kelime söyledi diye 10 senedir kardeşimi görmüyordum. İlk defa bu program sayesinde barıştım kardeşimle. Ben annemle 10 senedir konuşmuyorum. Zor şeyler yani benim için bunlar. Ben kavga edemiyorum. Benim babam alkolik bir adamdı. Bizi çok döverdi. Kavga bende çok korkunç bir şey içinde. Gerçekten bunu yenemiyorum. Çünkü çok zor büyüdük şefim. Benim babam 46 yaşında alkolden öldü. Sokaklarda yatardık. Bir şey olunca ben saklanma ihtiyacı duyuyorum." açıklamasında bulundu.