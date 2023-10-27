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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 27 Ekim MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? Tansiyon birden yükseldi!

27.10.2023 23:28 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star ödül oyunu bu akşam yine heyecanla beklendi. Büyük ödül için Kahramanmaraş'ta yapılan çekimlerde Maraş yöresine ait yemekler yapıldı. Yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 27 Ekim MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. Her hafta cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü yine 100.000 TL olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. İşte 13 Ekim MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülü kazanan yarışmacı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Dilara ve Cemre'nin kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım Cemre'nin kaptanlığındaki mavi takım oldu.

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İkinci etap ise ilk etabı kazanan takım arasında oynanacak. Verilen süre ile beraber yarışmacılar sıfır atık konseptinde zamanla yarışacaklar. Sürenin ardından yarışmacıların yemekler jüriler tarafından değerlendirilecek.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

İlk turun ardından ikinci etapta ise bu kez kazanan mavi takım kendi arasında yarışacak. İlk etapta Maraş paça, Maraş tava, Maraş d börek, tas pilavı ve kıvrım tatlısı yapan yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık tabağı yaptılar.

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Verilen süre sonunda en iyi tabağı yapan isimler seçilecek. Seçilen isim arasından en başarılı tabağı yapan 100 bin TL para ödülünü kazanacak.

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