MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül neydi? İşte 7 Aralık Çarşamba MasterChef'te büyük ödülün sahipleri...

MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül neydi? İşte 7 Aralık Çarşamba MasterChef'te büyük ödülün sahipleri...

07.12.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin7 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı. Eski yarışmacılarında katılımıyla gerçekleşen ödül oyunu sonucunda iki yarışmacı büyük ödülü kazandı. Programı yakından takip eden seyirciler ödül oyununun kazananlarını arama motorlarında araştırmaya devam ediyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül neydi? İşte 7 Aralık Çarşamba MasterChef'te büyük ödülün sahipleri...

MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül neydi? İşte 7 Aralık Çarşamba MasterChef'te büyük ödülün sahipleri...

Tv8'in sevilen yarışması MasterChef'te Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan acı biber ve deniz tuzu ile tatlı yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucu MasterChef'te 7 Aralık 2022 Çarşamba günü büyük ödülün sahipleri belli oldu. İşte MasterChef 7 Aralık kazananı...

MASTERCHEF 7 ARALIK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yarışmacılar, eski yarışmacılar ile ödül oyununda mücadele verdiler. Yarışmacılar, acı biber ve deniz tuzu ile tatlı yaptı.

Günün sonunda ödül oyununu kazanan yarışmacılar Metin ve Duygu oldu.

318419051_692938045774388_5214165759782594938_n

MASTERCHEF 7 ARALIK BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

MasterChef Türkiye yemek yarışması programında 7 Aralık akşamı ödül oyunu oynandı. Merakla beklenen büyük ödül 50 bin TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayı kurtaracağım sözleri dalga konusu olmuştu! Gerçek günler sonra ortaya çıktı!Dünyayı kurtaracağım sözleri dalga konusu olmuştu! Gerçek günler sonra ortaya çıktı!
Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdıDünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı
68 yaşına girdi! Yıllara meydan okuyor68 yaşına girdi! Yıllara meydan okuyor
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef ödül oyununu kim kazandı ele istedi

En Çok Okunan Haberler

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Dikkat çeken sözler: 'Yarın hepsini tek tek...'

Dikkat çeken sözler: 'Yarın hepsini tek tek...'

Bunu yapan ev sahibi yandı! Ceza alacaklar

Bunu yapan ev sahibi yandı! Ceza alacaklar

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Gürcistan’dan İstanbul'a alışveriş akını… “550 dolara satacağım”

Gürcistan’dan İstanbul'a alışveriş akını… “550 dolara satacağım”

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.