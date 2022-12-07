MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül neydi? İşte 7 Aralık Çarşamba MasterChef'te büyük ödülün sahipleri...

Tv8'in sevilen yarışması MasterChef'te Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan acı biber ve deniz tuzu ile tatlı yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucu MasterChef'te 7 Aralık 2022 Çarşamba günü büyük ödülün sahipleri belli oldu. İşte MasterChef 7 Aralık kazananı...

MASTERCHEF 7 ARALIK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yarışmacılar, eski yarışmacılar ile ödül oyununda mücadele verdiler. Yarışmacılar, acı biber ve deniz tuzu ile tatlı yaptı.

Günün sonunda ödül oyununu kazanan yarışmacılar Metin ve Duygu oldu.

MASTERCHEF 7 ARALIK BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

MasterChef Türkiye yemek yarışması programında 7 Aralık akşamı ödül oyunu oynandı. Merakla beklenen büyük ödül 50 bin TL oldu.



