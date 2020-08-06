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MasterChef Özgül Coşar kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Özgül Coşar nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 02:03 | Son Güncelleme

Özgül Coşar, MasterChef Türkiye'de ilk 16 yarışmacı arasına girmeyi başardı ve ana kadroya kalan 3. isim oldu. MasterChef final turunda yarışan Özgül Coşar, orman meyveli tart ve zeytinyağlı vegan yemeklerini en iyi şekilde hazırlayarak rakiplerini geride bırakmayı başardı. Gıda mühendisi olan Özgül Coşar, MasterChef'teki iddiasını da ortaya koydu. Peki, MasterChef 2020'de final turuna çıkan Özgül Coşar kimdir? Özgül Coşar kaç yaşında, nereli?

MasterChef Özgül Coşar kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Özgül Coşar nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye final turu 3. gününde yine büyük bir heyecan yaşandı. 14 yarışmacı, önce orman meyveli tart, ardından bu 14 yarışmacı arasından 4 isim zeytinyağlı vegan bir tabak hazırladı. 4 isimden en başarılı olan yarışmacı ise Özgül Coşar oldu. Özgül Coşar böylece MasterChef Türkiye ana kadrosunun 3. yarışmacısı olarak belirlendi. Birçok kişi MasterChef Özgül Coşar kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? sorularının cevaplarını merak etmeye başladı. İşte MasterChef 2020 yarışmacısı Özgül Coşar hakkında merak edilenler.

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MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef’e katılmasını kızı teşvik etmiş.

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Humus ile birlikte yaprak pirzola servis ettiği ilk turda Mehmet şef ile Somer şefin evet oyları ile sonraki tura geçti.

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ÖZGÜL COŞAR FİNAL TURUNA NASIL GEÇTİ?

Özgül Coşar'ın üçlü düello turunda rakipleri ise Fatma Koç ve Mert Medetoğulları idi. Bu turda şefler, köfte ve yanına piyaz yapılmasını istedi. 35 dakika süre sonunda şef, en zayıf tabağın Mert Medetoğulları’na ait olduğunu açıkladı. Özgül Coşar, bu turda şeflerin en beğendiği tabağı hazırlayarak MasterChef’te finale çıkan isim oldu.

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