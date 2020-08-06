MasterChef Özgül Coşar kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Özgül Coşar nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye final turu 3. gününde yine büyük bir heyecan yaşandı. 14 yarışmacı, önce orman meyveli tart, ardından bu 14 yarışmacı arasından 4 isim zeytinyağlı vegan bir tabak hazırladı. 4 isimden en başarılı olan yarışmacı ise Özgül Coşar oldu. Özgül Coşar böylece MasterChef Türkiye ana kadrosunun 3. yarışmacısı olarak belirlendi. Birçok kişi MasterChef Özgül Coşar kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? sorularının cevaplarını merak etmeye başladı. İşte MasterChef 2020 yarışmacısı Özgül Coşar hakkında merak edilenler.

MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef’e katılmasını kızı teşvik etmiş.