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MasterChef Pelin Zaman sevgilisinin hasretine dayanamadı!

17.11.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonunu yarışmacılarından Pelin Zaman, özel hayatıyla ilgili paylaşım yapmaktan kaçınan isimler arasında yer alıyordu. Zaman, ilk kez sevgilisi Gökhan Akar ile bir pozunu paylaştı.

MasterChef Pelin Zaman sevgilisinin hasretine dayanamadı!

MasterChef Türkiye'de ana kadroda yer alan Pelin Zaman, geçtiğimiz günlerde sevgilisini çok özlediğini itiraf etmişti. Şarkıcı Gökhan Akar, sevgilisinin hasretine daha fazla dayanamadı. Akar, kız arkadaşını TV8 stüdyolarında ziyaret etti. Zaman, özlem dolu ziyareti, şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar'ın Ruh Eşi şarkısıyla paylaştı.

MasterChef Pelin Zaman sevgilisinin hasretine dayanamadı!

Pelin Zaman'ın adı, MasterChef jürisi Danilo Zanna ve MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin başta olmak üzere birçok isimle aşk dedikodularına karışmıştı. Gerçek, şarkıcı Gökhan Akar'ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Akar, Instagram hesabında düzenlediği soru-cevap etkinliğinde, ''Pelin Zaman neyin oluyor?'' sorusuna ''Kalbimin ta içi'' diyerek iddialara son noktayı koymuştu.

MasterChef Pelin Zaman sevgilisinin hasretine dayanamadı!


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TV8 Masterchef
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