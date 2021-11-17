MasterChef Pelin Zaman sevgilisinin hasretine dayanamadı!

MasterChef Türkiye'de ana kadroda yer alan Pelin Zaman, geçtiğimiz günlerde sevgilisini çok özlediğini itiraf etmişti. Şarkıcı Gökhan Akar, sevgilisinin hasretine daha fazla dayanamadı. Akar, kız arkadaşını TV8 stüdyolarında ziyaret etti. Zaman, özlem dolu ziyareti, şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar'ın Ruh Eşi şarkısıyla paylaştı.

Pelin Zaman'ın adı, MasterChef jürisi Danilo Zanna ve MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin başta olmak üzere birçok isimle aşk dedikodularına karışmıştı. Gerçek, şarkıcı Gökhan Akar'ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Akar, Instagram hesabında düzenlediği soru-cevap etkinliğinde, ''Pelin Zaman neyin oluyor?'' sorusuna ''Kalbimin ta içi'' diyerek iddialara son noktayı koymuştu.



