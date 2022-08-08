MasterChef risotto nasıl yapılır? İtalyanın ünlü lezzeti risotto tarifi ve malzeme listesi!

MasterChef'in yeni sezonu tüm hızıyla devam ederken ilk takımın finalistleri belirlendi. 8 ağustos Pazartesi tarihi itibariyle, yeni 16 yarışmacı ana kadroya girebilmek için mücadele edecek. Şefler, yarışmacılardan rissotto tarifini yapmalarını istediler. Peki risotto nasıl yapılır? Risotto tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte risotto yapımı...

MANTARLI RİSOTTO TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım paket risotto pirinci

Yarım paket kültür mantarı

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 kadeh beyaz sek şarap (isteğe bağlı)

1 paket (100 gram) rendelenmiş parmesan peyniri

600 ml tavuk suyu

Tereyağı

Tuz

Karabiber

MANTARLI RİSOTTO NASIL YAPILIR?

-Geniş bir tavada tereyağını eritin.

-Sarımsak ve soğanı ince kıyıp, tereyağında kavurun.

-Pirinci ilave edip, sürekli karıştırıp 5 dakika kavurun.

-Mantarları ince doğrayıp, ekleyip karıştırın.

-Beyaz şarabı ilave edin.

-Kaynamış tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın.Pirinç yumuşayınca, ocaktan alın.

-Servis tabağına alıp, rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip servis yapın.

-Dilerseniz üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

