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MasterChef risotto nasıl yapılır? İtalyanın ünlü lezzeti risotto tarifi ve malzeme listesi!

08.08.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yemek yarışmasının 8 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılardan risotto tarifi yapılması istendi. İtalya'nın ünlü lezzeti olan bu tarifin sırrı pirincinde. Risotto pirincin özelliği, iri yapılı ve kısa-orta uzunlukta gövdeli olmasının yanında bolca nişasta içermesi. Ayrıca; risottoyu hazırlarken pirincin su ile doğru oranda karışması da önemli püf noktalarından biri. Risotto tarifini denemek isteyenler için risottonun en pratik ve lezzetli tarifi haberimizde...

MasterChef risotto nasıl yapılır? İtalyanın ünlü lezzeti risotto tarifi ve malzeme listesi!

MasterChef'in yeni sezonu tüm hızıyla devam ederken ilk takımın finalistleri belirlendi. 8 ağustos Pazartesi tarihi itibariyle, yeni 16 yarışmacı ana kadroya girebilmek için mücadele edecek. Şefler, yarışmacılardan rissotto tarifini yapmalarını istediler. Peki risotto nasıl yapılır? Risotto tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte risotto yapımı...

MANTARLI RİSOTTO TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım paket risotto pirinci
Yarım paket kültür mantarı
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 kadeh beyaz sek şarap (isteğe bağlı)
1 paket (100 gram) rendelenmiş parmesan peyniri
600 ml tavuk suyu
Tereyağı
Tuz
Karabiber

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MANTARLI RİSOTTO NASIL YAPILIR?

-Geniş bir tavada tereyağını eritin.

-Sarımsak ve soğanı ince kıyıp, tereyağında kavurun.

-Pirinci ilave edip, sürekli karıştırıp 5 dakika kavurun.

-Mantarları ince doğrayıp, ekleyip karıştırın.

-Beyaz şarabı ilave edin.

-Kaynamış tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın.Pirinç yumuşayınca, ocaktan alın.

-Servis tabağına alıp, rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip servis yapın.

-Dilerseniz üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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