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MasterChef saçaklı mantı nasıl yapılır? Saçaklı mantı tarifi nedir? Saçaklı mantı malzemeleri nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

MasterChef’in 17 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar ve jüri üyeleri Balıkesir’i ziyaret etti. Marmara Bölgesi’nin turistik bölgesi Balıkesir’de gerçekleştirilen dış çekimlerde jüri üyeleri mavi ve kırmızı takımından birbirinden lezzetli yöresel yemekleri istedi. Balıkesir menüsünün ara sıcağında ise saçaklı mantı yer aldı. Saçaklı mantı tarifi bir anda merak edilmeye başlandı.

MasterChef saçaklı mantı nasıl yapılır? Saçaklı mantı tarifi nedir? Saçaklı mantı malzemeleri nelerdir?

TV 8 ekranlarına gelen MasterChef programının Balıkesir’de tamamlanan çekimlerinde yarışmacılar takım oyununu kazanabilmek için kıyasıya rekabet etti. Balıkesir menüsünde yer alan Cunda ezmesi, ahtapot salatası, saçaklı mantı, tirit ve höşmerim tarifleri yeniden gündeme geldi. Yarışmanın sıkı takipçileri özellikle saçaklı mantı tarifi için araştırmalarını derinleştirdi. Peki, saçaklı mantı nasıl yapılır? Saçaklı mantı hangi yörenindir? Saçaklı mantı malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

SAÇAKLI MANTI MALZEMELERİ

  • 1 orta boy bütün tavuk
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 su bardağı un
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber

SAÇAKLI MANTI NASIL YAPILIR?

Saçaklı mantı yemeği Trakya ve Rumeli mutfağında sık rastlanan fırınlanmış yufkadan hazırlanan papara yemeğiyle temelde benzer özellikler gösterir. Erişte mantısı, erişte paparası, kesme paparası, cıngıllı mantı olarak da isimlendirilen saçaklı mantı nasıl yapılır sorusunun cevabı araştırılıyor.

Saçaklı mantı yapımı için ilk adımda hamur hazırlanır. Un,yumurta, tuz ve su ile yumuşak bir hamur tutulur. Hamurun kıvamına gelmesi için 1 saat dinlendirilir. Hamurun dinlendiği süre içerisinde tavuk haşlanır. Haşlanan tavuk didiklenerek bir köşede bekletilir.

Dinlenmiş hamurdan 3-4 beze ayrılır. Her bir beze açılarak erişte gibi uzun şeritler halinde kesilir ve yağlanmış tepsiye bırakılır. Hamurdan oluşturulan şeritler 3-4 kat olacak şekilde dizilirken araları mutlaka yağlanır. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirilir ve soğumaya bırakılır.

Pişirilen hamur şeritleri tepsiye yayılır. Ardından üzerine didiklenmiş tavuk etleri konulur. Karabiberi eklenen saçaklı mantıya yavaş yavaş tavuk suyu eklenerek pişirilir. Saçaklı mantı yapımının püf noktaları arasında ise tavuk suyunun tamamen çekene kadar pişirilmesi yer alır.

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