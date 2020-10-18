MasterChef saçaklı mantı nasıl yapılır? Saçaklı mantı tarifi nedir? Saçaklı mantı malzemeleri nelerdir?

TV 8 ekranlarına gelen MasterChef programının Balıkesir’de tamamlanan çekimlerinde yarışmacılar takım oyununu kazanabilmek için kıyasıya rekabet etti. Balıkesir menüsünde yer alan Cunda ezmesi, ahtapot salatası, saçaklı mantı, tirit ve höşmerim tarifleri yeniden gündeme geldi. Yarışmanın sıkı takipçileri özellikle saçaklı mantı tarifi için araştırmalarını derinleştirdi. Peki, saçaklı mantı nasıl yapılır? Saçaklı mantı hangi yörenindir? Saçaklı mantı malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

SAÇAKLI MANTI MALZEMELERİ

1 orta boy bütün tavuk

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı un

1 yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

SAÇAKLI MANTI NASIL YAPILIR?

Saçaklı mantı yemeği Trakya ve Rumeli mutfağında sık rastlanan fırınlanmış yufkadan hazırlanan papara yemeğiyle temelde benzer özellikler gösterir. Erişte mantısı, erişte paparası, kesme paparası, cıngıllı mantı olarak da isimlendirilen saçaklı mantı nasıl yapılır sorusunun cevabı araştırılıyor.

Saçaklı mantı yapımı için ilk adımda hamur hazırlanır. Un,yumurta, tuz ve su ile yumuşak bir hamur tutulur. Hamurun kıvamına gelmesi için 1 saat dinlendirilir. Hamurun dinlendiği süre içerisinde tavuk haşlanır. Haşlanan tavuk didiklenerek bir köşede bekletilir.