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MasterChef şeflerinden Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tahmini

19.11.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin şefleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Sivrioğlu, sarı-lacivertli takımın galibiyete ulaşacağını iddia ederken, Yalçınkaya ise Aslan'ın evinde zafere ulaşacağını belirtti. İtalyan şef Zanna ise karşılaşmanın berabere biteceğini söyledi.

MasterChef şeflerinden Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tahmini

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. İki takımın da şampiyonluk yolunda kaderine etki edecek maç öncesi Masterchef Türkiye'nin şefleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, TRT Spor'da dev derbiyi değerlendirdi.

"BİZİM HAYATTA EN ÇOK YAPTIĞIMIZ ŞEY UMMAK OLUYOR"

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Somer Sivrioğlu derbiye ilişkin, "Galatasaray derbilerine Fenerbahçe çok farklı hazırlanıyor. Galatasaray da tabii ki öyle ama.. Galatasaray derbilerine eğer Fenerbahçe iyi giriyorsa, sonrası kötü oluyor. Fenerbahçe derbiye kötü geliyorsa sonrası iyi oluyor. İnşallah bu bizim toparlanma, kendimize gelme maçımız olur. Mesut'un bu maçta çok iyi bir çıkış yakalayacağını ve bundan sonra da takımı sürükleyeceğini umuyorum. Fenerbahçeli olunca zaten. Bizim hayatta en çok yaptığımız şey ummak oluyor. Bu seferki umudumuz da Mesut'la beraber.Ben 2-1 Fenerbahçe alır diyorum" ifadelerini kullandı.

"İBRELER BİZDEN YANA"

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Mehmet Yalçınkaya ise ibrenin Galatasaray'dan yana olduğunu belirtirken, "Fenerbahçe'yi çok güzel ağırlayacağız burada. Ağırlayacağız ve yeneceğiz tabii ki. Ama önce çok harika bir şekilde ağırlayacağız. İkisinden biri olmayınca ligin tadı çıkmıyor. Biz de almak zorundayız, Fenerbahçe de almak zorunda. Ben zor olacağını düşünüyorum ama ibreler bizden yana. Bizim şimdi son vuruşlarımız sıkıntılı olduğuna göre 1-0 gibi alırız" dedi.

"BENCE İNANILMAZ DENGELİ BİR MAÇ OLACAK"

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Danilo Zanna ise dev derbinin berabere biteceğini iddia ederken, "Ben tarafsız olduğum için, daha net söyleyebiliyorum. Fenerbahçe'de bir sıkıntı var, antrenman sıkıntısı var. Galatasaray, Avrupa dışında, lig için yeterli bir performans gösteremiyor. Ben sonuç vereyim, garanti, %100, 1-1 biter. Galatasaray hiçbir türlü gol atamıyor. Fenerbahçe gibi bir takım inanılmaz yoruluyor. Bence inanılmaz dengeli bir maç olacak. Gerçekten kafa kafaya gidecek" dedi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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