MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Serkan Dalgıç kimdir? Serkan Dalgıç nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor, İnstagram adresi ne?

MasterChef Serkan Dalgıç kimdir? Serkan Dalgıç nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor, İnstagram adresi ne?

17.07.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Serkan Dalgıç, 17 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan programın ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Hünerlerini sergileyen yarışmacının yaptığı yemeği Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tattı. Peki MasterChef Serkan Dalgıç kimdir? Serkan Dalgıç nereli ve kaç yaşında, İnstagram adresi ne? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtı...

MasterChef Serkan Dalgıç kimdir? Serkan Dalgıç nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor, İnstagram adresi ne?

MasterChef Serkan Dalgıç, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacının yaptığı yemeği yorumladı. Peki MasterChef Serkan Dalgıç kimdir? İşte Serkan Dalgıç ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF SERKAN DALGIÇ KİMDİR?

Serkan Dalgıç, MasterChef Türkiye'ye Almanya'dan katılmıştır.

Rap müzik ve Beat Box ile ilgilenen yarışmacı TikTok ve Instagram kullanmaktadır. Serkan Dalgıç'ın TikTok kullanıcı adı freestylek1tchen'dır.

SERKAN DALGIÇ'IN İNSTAGRAM ADRESİ NE?

Serkan Dalgıç'ın Instagram kullanıcı adı: @serkandalgc_

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Mültecilerin misafirliği bitmiştir" diyen Sandal'a emniyetten telefon"Mültecilerin misafirliği bitmiştir" diyen Sandal'a emniyetten telefon
Survivor şampiyonu Turabi, Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor!Survivor şampiyonu Turabi, Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor!
Özge Borak mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı! "Tablo gibisin"Özge Borak mayolu pozuyla Instagram'ı yaktı! "Tablo gibisin"
Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yok böyle talihsizlik! Yeni aldığı otomobili 2 saat sonra bu hale geldi

Yok böyle talihsizlik! Yeni aldığı otomobili 2 saat sonra bu hale geldi

Tarlaya geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Nottaki numarayı arayınca...

Tarlaya geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Nottaki numarayı arayınca...

'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı!

'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun ünü yurtdışına kadar ulaştı!

Olay yaratan ifadeler! "Vasat, kibirli, faşist, beleşçi..."

Olay yaratan ifadeler! "Vasat, kibirli, faşist, beleşçi..."

Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...

Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...

Şinzo Abe suikastında şok detay! Mektubunda işaretini vermiş

Şinzo Abe suikastında şok detay! Mektubunda işaretini vermiş

İlginizi Çekebilir

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.