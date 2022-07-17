MasterChef Serkan Dalgıç kimdir? Serkan Dalgıç nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor, İnstagram adresi ne?

MasterChef Serkan Dalgıç, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacının yaptığı yemeği yorumladı. Peki MasterChef Serkan Dalgıç kimdir? İşte Serkan Dalgıç ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF SERKAN DALGIÇ KİMDİR?

Serkan Dalgıç, MasterChef Türkiye'ye Almanya'dan katılmıştır.

Rap müzik ve Beat Box ile ilgilenen yarışmacı TikTok ve Instagram kullanmaktadır. Serkan Dalgıç'ın TikTok kullanıcı adı freestylek1tchen'dır.

SERKAN DALGIÇ'IN İNSTAGRAM ADRESİ NE?

Serkan Dalgıç'ın Instagram kullanıcı adı: @serkandalgc_

