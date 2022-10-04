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MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna evliliğini bitirmişti

04.10.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in iddialı yarışma programı MasterChef'te jüri üyeliği yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu, yalnızca meslek hayatıyla değil, özel yaşamıyla da magazin gündemini meşgul ediyor. Somer Sivrioğlu'nun uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği genç aşkı Pınar Kızılkaya, güzelliğiyle dikkat çekti.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef'in sevilen şefi Somer Sivrioğlu'nun genç aşkı Pınar Kızılkaya, bir dönem magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Sivrioğlu ile evliyken Pınar Kızılkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Somer Sivrioğlu, 18 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından, genç sevgilisiyle görüntü vermeye başladı.

1996 yılında Türkiye'den ayrılan Somer Sivrioğlu, akademik kariyer yapmak için Avustralya'ya gitti.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna evliliğini bitirmişti

Sidney'de menüsünde Türk lezzetleri bulunan bir restoran açan Sivrioğlu, MasterChef Avustralya'da konuk jüri üyesi oldu.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna evliliğini bitirmişti

2018 yılından beri MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yapan Sivrioğlu, özel yaşamıyla magazin aleminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna evliliğini bitirmişti

Somer Sivrioğlu'nun, Aslı Sivrioğlu ile evliyken TV8 çalışanlarından Pınar Kızılkaya ile yakınlaştığı iddiası, ortalığı karıştırmıştı.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü! Uğruna evliliğini bitirmişti

İddialar sonrası evliliğini bitirme kararı alan Aslı Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Somer Sivrioğlu'ndan tek celsede boşandı.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü! Uğruna evliliğini bitirmişti

Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki sevgilisi Pınar Kızılkaya ile aşk pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü! Uğruna evliliğini bitirmişti

Sivrioğlu, paylaşımına ''İyi olmak lazım bu hayatta, güzel bakmak lazım mutluluğa, sevene, sevgiye saygı duymak lazım, çünkü o kadar az ki. Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz.'' notunu düşmüştü.

Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi Pınar Kızılkaya, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü! Uğruna evliliğini bitirmişti

Sosyal medyada epey aktif olan Pınar Kızılkaya, yaşamına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü! Uğruna evliliğini bitirmişti

Gazi Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema eğitimi alan Kızılkaya, bir süre video editörlüğü yaptı.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü! Uğruna evliliğini bitirmişti

Şimdilerde Acun Medya'da proje müdürü olan Kızılkaya, Somer Sivrioğlu ile yaşadığı aşkla gündemde kalmaya devam ediyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü! Uğruna evliliğini bitirmişti

İşte Pınar Kızılkaya'nın Instagram paylaşımları...

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle baş döndürdü! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Uğruna evliliğini bitirmişti


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