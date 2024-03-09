MasterChef Tahsin Küçük, Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına katıldı! Samimi hallerini gören Kerimcan Durmaz laf soktu

Uzun bir aranın ardından YouTube videolarıyla hayatımıza hızlı bir dönüş yapan Kerimcan Durmaz, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

MasterChef All Star yarışmasının ikincisi Tahsin Küçük, Kerimcan Durmaz'ın Youtube kanalına konuk olmuştu.

Programda Tahsin'in üstü kapalı bir şekilde Demet Akalın'a göndermeler yapmıştı. Küçük, "Nefretin sebepsiz oluşundan nefret ediyorum. Malum bir kişi var mesela. Her gün yemeyip içmeyip benim hakkımda konuşuyor" demişti.

Bir de üstüne, "Sen daha iki tane kelimeyi doğru yerleştirip tweet atamıyorsun, biz bu kişiyle aynı kanaldayız" deyince sözlerinin direkt Demet Akalın'a olduğu anlaşılmıştı.

Demet Akalın için üstü kapalı birçok göndermede bulunan Tahsin Küçük, iki hafta önce Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına katıldı ve gayet samimi tavırlar sergiledi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Küçük'ün programdaki samimi tavırlarını gören Kerimcan Durmaz, lafını sokmadan edemedi.

Tahsin'in Demet Akalın'ın arkasından bir ton konuştuğunu, programı yayınladığı haline getirebilmek için editleye editleye bir hal olduğunu itiraf eden Kerimcan Durmaz, "Sonra sen git gacının masasına oturur 'özür dilerim" dedi.





