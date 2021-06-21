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MasterChef Tanya Kilitkayalı son haliyle olay oldu! "10 kilo aldım!"

21.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle gündem oldu. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı.

MasterChef Tanya Kilitkayalı son haliyle olay oldu! "10 kilo aldım!"

Tv8'in yarışma programı MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Fenomen yarışmacının değişimi son günlerde gündemde.

Ekran Alıntısı

MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle şaşırttı. 10 kilo alan Tanya paylaşımına "Tanya sen biraz kilo mu aldın ya? / Evet biraz değil 10 kg aldım" notunu düştü.

Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımına binlerce yorum yağdı. Bazı takipçileri bu halini de çok beğenirken bazı takipçileri ise eski görüntüsüne dönmesini önerdi.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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