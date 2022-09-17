MasterChef tavuklu siron nasıl yapılır? Yok böyle lezzet diyeceğiniz tavuklu siron tarifi malzemeleri ve yapılışı

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 17 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde yedek kadro yarışmacıları ana kadroya geçmek için yarışacaklar. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Tavuku siron tarifini denemek isteyenler arama motorlarında tavuklu sironun pratik ve lezzetli tarifini sorguluyor. Tavuklu siron tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Malzemeler
Üzeri için;
Yapılışı;
Yufkalar iki taraftan yarıya kadar rulo yapılır ve ortadan kesilir.
Rulo yapılan yufkaları iki parmak kalınlığında kesip tepsiye dik dik dizin. 175 derecede kızarana kadar fırınlayın.
Afiyet Olsun!
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