YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. MasterChef tavuklu siron nasıl yapılır? Yok böyle lezzet diyeceğiniz tavuklu siron tarifi malzemeleri ve yapılışı

MasterChef tavuklu siron nasıl yapılır? Yok böyle lezzet diyeceğiniz tavuklu siron tarifi malzemeleri ve yapılışı

17.09.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef tavuklu siron nasıl yapılır? MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın yedeklerden ana kadroya oyunu gerçekleşecek. Şefler yedekler yarışmasında yarışmacılardan tavuklu siron tarifi yapmalarını istedi. MasterChef tavuklu siron tarifi merak ediliyor. Peki, MasterChef tavuklu siron nasıl yapılır? Yok böyle lezzet diyeceğiniz tavuklu siron tarifi malzemeleri ve yapılışı!

MasterChef tavuklu siron nasıl yapılır? Yok böyle lezzet diyeceğiniz tavuklu siron tarifi malzemeleri ve yapılışı

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 17 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde yedek kadro yarışmacıları ana kadroya geçmek için yarışacaklar. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Tavuku siron tarifini denemek isteyenler arama motorlarında tavuklu sironun pratik ve lezzetli tarifini sorguluyor. Tavuklu siron tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

tavuklu silor

TAVUKLU SİRON NASIL YAPILIR?

Malzemeler

  • 5 adet yufka
  • 2 su bardağı tavuk suyu
  • Yarım su bardağı su
  • Biraz tuz

Üzeri için;

  • Haşlanıp didiklenmiş tavuk
  • Yoğurt
  • Kırmızı toz biberli tereyağ

Yapılışı;

  • Yufkalar iki taraftan yarıya kadar rulo yapılır ve ortadan kesilir.

  • Rulo yapılan yufkaları iki parmak kalınlığında kesip tepsiye dik dik dizin. 175 derecede kızarana kadar fırınlayın.

  • Üzerine kaynar tavuk suyu karışımını döküp biraz çekmesini bekleyin ve didiklenmiş tavukları dizin yoğurt ve tereyağında kızdırılmış toz biberi gezdirin.

Afiyet Olsun!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soğan halkası yapmak işte bu kadar basit!Soğan halkası yapmak işte bu kadar basit!
"Evde yoğurt yapmak mı? Çok zahmetli" demeyin! İşte evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı... "Evde yoğurt yapmak mı? Çok zahmetli" demeyin! İşte evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı...
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Anahtar Kelimeler:
siron tarifi Masterchef siron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den üzücü haber!

Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den üzücü haber!

Ekran başındakileri çıldırtan Türkçe imla sorusu! 200 bin TL değerindeki soru şaşırttı

Ekran başındakileri çıldırtan Türkçe imla sorusu! 200 bin TL değerindeki soru şaşırttı

Yeşilçam yıldızı Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz...

Yeşilçam yıldızı Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz...

Akasya Durağı'nın Gülbin'inden olay poz!

Akasya Durağı'nın Gülbin'inden olay poz!

İhanet misillemesi! Yeni evinde leopar bikinisiyle...

İhanet misillemesi! Yeni evinde leopar bikinisiyle...

Kokusu acıktırıyor! Kahvaltılık krep nasıl yapılır? En basit krep tarifi

Kokusu acıktırıyor! Kahvaltılık krep nasıl yapılır? En basit krep tarifi

İlginizi Çekebilir

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Bir de suya para vermeyin! Bu ülkelerde musluk suyu içiliyor

Bir de suya para vermeyin! Bu ülkelerde musluk suyu içiliyor

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.