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MasterChef'te 100. yıl coşkusu! Mehmet Şef o anları 'Hayretler içerisindeyim' diyerek açıkladı

29.10.2023 22:29 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'ın yeni bölümünde 29 Ekim coşkusu yaşandı. Kırmızı beyaza bürünen stüdyoda yarışmacılar da kıyafetleri ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Eleme heyecanının yaşandığı ve oldukça zorlu geçen geceye ise yaşanan bir olay damga burdu.

MasterChef tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta pazar akşamları yapılan eleme gecesinde bu hafta yaşanan bir olay çok konuşuldu. Cumhuriyetin 100. yılına özel bir tabak hazırlayan yarışmacıların yaşadığı talihsizlik Mehmet Şef'i oldukça şaşırttı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı MasterChef All Star'da bu akşam Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

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ELEME GECESİNDE BİR İLK

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına atıfta bulunmak amaçlı 100 şeklinde bir tatlı yapan şefler, yarışmacılardan tabağın aynısını yapmalarını istediler.

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Yapılacak en ufak hatanın eleme ile sonuçlanabileceği gecede yarışmacılar tabağın alt kısmındaki jelleri arıştırdı.

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Barbaros, Barış, Cemre, Metin, Esra, Tahsin ve Tanya'nın eleme potasında olduğu yarışmada Metin, Esra, Tahsin ve Tanya'nın jelleri karıştı.

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Sergen'in Mehmet Şef'e 'Şefim galiba jeller karıştı' demesiyle olaylar gelişti. Somer Şef'in 'Kimsenin hakkına girmek istemeyiz' diyerek açıkladığı olay için detaylı araştırma istendi.

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Şef Mehmet Yalçınkaya ise 'İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Hayretler içerisindeyim' dedi.

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Kameralardan da son durum tespit edilemeyince yarışmacılar ellerindeki jellerle yarışmaya devam etmek durumunda kaldı.


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Masterchef ele gecesi

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