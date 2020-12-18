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MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? 17 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

18.12.2020 00:26 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? 17 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık Perşembe ekrana gelen son bölümünde ödül ve eleme oyunları heyecanı yaşandı. MasterChef'te geçen sezon yarışmacıları ile MasterChef 2020'de son 5'e kalan yarışmacılar eşleşti. Bu ikililer şefin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Peki, MasterChef’te ödülü kim kazandı? MasterChef'ta haftanın 3. eleme adayı kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde haftanın 3. eleme adayı belli oldu. MasterChef 2019'un yarışmacıları Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa son bölüme konuk oldu. Ödül oyununda ise asin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan, bu sezonun son beşi ile birlikte ödül oyunu için yemek yaptı. Kura çekilişi sonrasında eşleşen yarışmacılar, şeflerin istediği yemeği verilen sürede en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa konuk olarak ödül oyununa katıldı. Kura çekilişi sonrasında Emir – Cemre, Eda – Serhat, Alican – Eray, Yasin – Özgül ve Barbaros – Batuhan eşleşmesi çıktı. Ödül oyununda şefler yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Bunun için ise verilen süre bir saat oldu.

Süre sonunda yarışmacılar, hazırladıkları yemekleri şeflere sundu. Şefler, sunulan yemeklerin tadımını yaptı ve finale kalan çiftleri çağırdı. Finale kalanlar Serhat - Eda, Barbaros - Batuhan ve Cemre - Emir oldu. Gecenin üçüncüsü Serhat ile Eda ikilisi seçildi. MasterChef'te bu akşam ödülü kazananlar Barbaros ve Batuhan oldu.

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te bu akşam ödül oyunu sonrasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Serhat, Özgül ve Emir'in oynadığı dokunulmazlık oyununda Somer Şef'in özel tarifi yapılması istendi. Bu yemeğin yapılması için verilen süre bir saat 15 dakika oldu. Süre sonunda şeflerin beğenisine sunulan yemeklerin tadımı yapıldı. Tadım sonrasında şeflerin en beğendiği tabak Emir'in oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de son beşe kalan yarışmacılar ile 18. haftada bireysel mücadele başladı. Bu hafta yapılan iki eleme oyunu sonucunda potaya giren iki isim belli oldu. Haftanın ilk eleme adayı Eray olurken ikinci eleme adayı Barbaros oldu.

Emir dokunulmazlığı kazanırken, Özgül ve Serhat arasında ise şefler kararını verdi. Özgül son 4'e kalan isimler arasında yer alırken, haftanın 3. eleme adayı Serhat oldu.

Eleme adayları Serhat, Barbaros ve Eray 19 Aralık Cumartesi ekrana gelecek olan bölümde düelloda yarışacak. Kazanan isim son 4'e adını yazdıracak. Kalan iki yarışmacı ise Pazar akşamı eleme oyununda mücadele edecek.

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