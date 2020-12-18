MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? 17 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde haftanın 3. eleme adayı belli oldu. MasterChef 2019'un yarışmacıları Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa son bölüme konuk oldu. Ödül oyununda ise asin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan, bu sezonun son beşi ile birlikte ödül oyunu için yemek yaptı. Kura çekilişi sonrasında eşleşen yarışmacılar, şeflerin istediği yemeği verilen sürede en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa konuk olarak ödül oyununa katıldı. Kura çekilişi sonrasında Emir – Cemre, Eda – Serhat, Alican – Eray, Yasin – Özgül ve Barbaros – Batuhan eşleşmesi çıktı. Ödül oyununda şefler yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Bunun için ise verilen süre bir saat oldu.

Süre sonunda yarışmacılar, hazırladıkları yemekleri şeflere sundu. Şefler, sunulan yemeklerin tadımını yaptı ve finale kalan çiftleri çağırdı. Finale kalanlar Serhat - Eda, Barbaros - Batuhan ve Cemre - Emir oldu. Gecenin üçüncüsü Serhat ile Eda ikilisi seçildi. MasterChef'te bu akşam ödülü kazananlar Barbaros ve Batuhan oldu.