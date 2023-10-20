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MasterChef'te arsa ödülü! "Kazansanız da asla yarışmayacağım" dedi, şeflerin önünde noktayı koydu: "Kabul etmiyorum ağabey!"

20.10.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te heyecanın dozu giderek artıyor. Lüleburgaz'da çekimleri gerçekleştirilen yarışmaya ilişkin açıklamada bulunan Mehmet Şef, "En başarılı arkadaşımız muhteşem bir arsa sahibi oluyor arkadaşlar" ifadesini kullandı. Oyun sırasında ipler gerildi. Azize "Kazansanız da asla yarışmayacağım" dedi. Takım arkadaşlarının tepkisini çeken genç yarışmacı, stüdyoda yapılan çekimlerde şeflerin söz vermesi üzerine "Kabul etmiyorum ağabey!" diyerek son noktayı koydu.

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te rekabetin dozu giderek yükseliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışma bu kez Lüleburgaz'da çekildi. MasterChef'te bir ilk yaşandı. Kazananın arsa sahibi olacağı oyun sırasında sinirler iyice gerildi.

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YARIŞMACI ARKADAŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Azize "Kimse bana reçete vermedi" diye tepki gösterince olanlar oldu. Esra "Azize, kimse kimseye reçete vermedi ki" diyerek takım arkadaşlarını savundu.

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Arkadaşları genç yarışmacının yardım isteğini geri çevirince "Ben hiçbir şey istemiyorum." diyerek ağladı.

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"Kazansanız da asla yarışmayacağım" diyen genç yarışmacıya kırmızı takım destek verdi.

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"MASTERCHEF'TE İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUZ!"

Stüdyoda gerçekleştirilen çekimlerde ise gergin anlar yaşandı. Mehmet Şef'in "İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" sözleri üzerine açıklamada bulunan Azize, "Burada 9 kişi yarışıyoruz. Sekizinin yanına gidip yardım etmek istedim." diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

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Tanya, Azize'nin durumu kişiselleştirdiğini söylerken bir başka takım arkadaşı ise "Aynı durumu burada bir başkası yaşasa kenara çekilip böyle bekleyecek miydi? Koordinasyonu bozuyorsun bir noktada." diyerek genç yarışmacıya tepki gösterdi.

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Azize ise şeflerin önünde "Kabul etmiyorum ağabey, etmiyorum!" diyerek takım arkadaşlarına rest çekti.

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