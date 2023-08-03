MasterChef'te büyük gerginlik! Öyle bir hata yaptı ki... "Bu kadar çirkinleşmeyin"

MasterChef All Star'da bu akşam bir ilk yaşandı ve stüdyoda girişimci kadın misafirler ağırlandı. Farklı bölgelerden gelen misafirlere yemek yapan takımlar arasında yaşanan tartışma ise yarışmanın en çok konuşulan konusu oldu. Dilara ve Gamze arasındaki gerginliğe şefler müdahale etmek durumunda kaldı.

Mavi takımda yarışan Dilara, şiveydiz usulü yaptığı çorbanın malzemelerini verilen süre içerisinde birleştirmedi.

Şeflere, servis ederken malzemelerini birleştireceğini söyleyen Dilara'nın bu teklifi şefler tarafından kabul edilmedi.

"BU KADAR ÇİRKİN OLMAYIN"

Şefler Dilara'nın tabağı için malzemelerin büyük bir kısmını koymasını kabul etse de Kırmızı Takım kaptanı Gamze bu duruma itiraz etti.

Gamze'nin kendi çorbalarının hazır olduğunu ve bu durumu kabul etmediğini söylemesi üzerine şefler çorbaya malzeme eklenmemesine karar verdi.

Bu duruma oldukça sinirlenen Dilara ile Gamze arasında tartışma çıktı. Dilara çorbasını bu şekilde sunmak istemediğini söylese de bu durum şefler tarafından kabul edilmedi.

Gamze ile Dilara arasında çıkan tartışmaya daha sonra diğer takım arkadaşları da katıldı.

KIRMIZI TAKIMIN DA MALZEMELERİ İPTAL EDİLDİ

Kırmızı Takımda da benzer bir durum yaşandı. Ana yemek için malzemelerini hazırlayan fakat servis ederken karışmak istediklerini söyleyen Tolga ve Eray'ın malzemeleri de kabul edilmedi.

Böylelikle iki takımın da yemek malzemeleri iptal edilmiş oldu. Tartışma kuliste de devam etti. Barış ve Gamze arasında yaşanan tartışma ise bir diğer olay oldu.

Barış'ın Gamze'ye 'Sen kötü bir insansın' demesiyle ortam bir anda gerildi. Diğer yarışmacılar araya girerek ortamı sakinleştirdi.



