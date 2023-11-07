MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te büyük hesaplaşma! Ortalık karıştı: "Beni soğuk değil, sizin verdiğiniz umut öldürdü!"

MasterChef'te büyük hesaplaşma! Ortalık karıştı: "Beni soğuk değil, sizin verdiğiniz umut öldürdü!"

07.11.2023 06:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı takım yarışmacısı Tahsin, mavi takım kaptanını "Hasan beni niye seçmedi?" diyerek sorguladı. Genç yarışmacı ise bu soruya "Aynı takımda olmak istemedim!" yanıtını verdi. "Beni soğuk değil, sizin verdiğiniz umut öldürdü!" ifadelerini kullanan Tahsin, oyuna geçilirken "Her türlü ayak kaydırılır bu saatten sonra!" diyerek rest çekti.

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te ipler iyice gerildi. Kaptanlık oyunu sonrası gergin anlara sahne olan MasterChef'te Tahsin'in tavrı ve Esra'nın açıklaması gündem oldu.

Hasan'ın fikir değişikliği yapıp onu takıma almamasına içerleyen Tahsin, bu durumu sorguladı. "Aynı takımda olmak istemedim!" yanıtını alan Tahsin'in sözleri ise olay oldu.

m1

"Beni soğuk değil sizin verdiğiniz umut öldürdü!" ifadesini kullanan Tahsin, yarışmacı arkadaşını şu sözlerle ti'ye aldı:

"Ben bu hafta 3'te 3 yaparım. Bu kapıdan çıkarken de 'Kaybettiğine dön de bir bak!' derim Hasan."

m2

"MADEM BENİ GÖZDEN ÇIKARACAKTI NİYE TAKIMA ALDI?"

Kaptanlık oyunu sonrası yaşananlar bununla sınırlı kalmadı. Esra şeflere yaptığı açıklamada "Challange başlamadan önce siz ödülün ne olduğunu söylediniz. Takımı kurarken ona göre kursalardı. Madem Hasan beni gözden çıkarabilecekti niye takıma aldı?" ifadelerini kullandı.

m3

"HER TÜRLÜ AYAK KAYDIRILIR BU SAATTEN SONRA!"

Tahsin ise oyuna geçilirken "Her türlü ayak kaydırılır bu saatten sonra..." diyerek rest çekti.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomen Öz çiftine dair o detaya dikkat çekti! Hemen kaldırdılarFenomen Öz çiftine dair o detaya dikkat çekti! Hemen kaldırdılar
Seyirciye güvenmedi futbol sorusunda 2 jokeri harcadı! Sosyal medyanın diline düştüSeyirciye güvenmedi futbol sorusunda 2 jokeri harcadı! Sosyal medyanın diline düştü
Dilan Polat'ın cezaevindeki dolabında hangi eşyalar var? Gündem olan listeDilan Polat'ın cezaevindeki dolabında hangi eşyalar var? Gündem olan liste
Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef esra ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.