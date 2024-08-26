MasterChef'te Deniz'den sonra şaşırtan bir veda daha! Ümmühan elendi

MasterChef 2024 oldukça hareketli ve gerilimli başladı. Bu hafta da veda eden yarışmacı belli oldu.

Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şefler yarışmacılardan siyah sarımsakla yaratıcı yemekler yapmalarını istedi.

Geçtiğimiz hafta çok tartışılan isimlerden olan Deniz'in elenmesinden sonra bu hafta potada Nevzat, Ümmühan, Zübeyde, Çağlar, Ayşe, Ezgi ve Alper vardı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

İlk turda Ezgi, Çağlar ve Alper yarışı kazananlardan oldu. Yukarı çıkan yarışmacılar ikinci turda arkadaşlarının potadan çıkma çabasını izledi.

Siyah sarımsak verilen yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için mücadele verdi. Önce Ayşe ve Nevzat potadan en iyi tabakları çıkararak çıktı.

Zübeyde ile Ümmühan'ın sona kaldığı yarışta elenen isim Ümmühan oldu. Bu durum sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimi "Deniz'den sonra ikinci gitmesini istediğim kişiydi" derken kimi ise "Biraz daha kalabilirdi" dedi.