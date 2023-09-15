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MasterChef'te Dilara'nın yaptığı o hareket Tahsin'i çıldırttı! "Sana yazıklar olsun"

15.09.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star sezonunda dün akşam yarışmacılar ödül oyunu için kıran kırana bir mücadele gerçekleştirdiler. Ödül oyununda ikinci tura kalan isimlerden biri olan Dilara’nın yaptığı tabağı gören Tahsin çileden çıktı. "Sana yazıklar olsun" diyerek isyan etti.

MasterChef’te dün akşam Kırmızı Takım ve Mavi Takım yarışmacıları büyük ödülü kazanmak için mücadele ettiler. Ödül oyununda yarışmacılar bireysel olarak yarıştılar. İlk tabaklarda başarılı bulunan ve üst tura çıkmaya hak kazanan isimler; Batuhan, Sergen, Hasan, Esra, Dilara, Tolga, Gamze, Kerem ve Alican oldu.

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Dilara’nın ikinci turda yaptığı tabağı gören Tahsin adeta çılgına döndü. Bir Karadeniz tatlısı olan pepeçurayı yorumlayan Dilara’nın bu hareketine Tahsin çok sinirlendi.

masterchef tahsin

Dilara tadım için şeflerin yanına giderken "Sana yazıklar olsun" diyen Tahsin, Tanya'nın "Ne için" diye sormasının üzerine "Benim tabak. Pepeçura yorumu yapacaktım burada." yanıtını verdi.

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Tanya'nın "Ama sen böyle yapmayacaktın" demesinin üzerine Tahsin "Artık yapamam ama anladın mı? Kaşıklık tabaktı hem de benim yapacağım" diyerek sitem etti.

Danilo Şefin "Vay be Tahsin gördün mü? Dilara Karadeniz yorumu yapıyor" demesinin üzerine Tahsin "Nerden geldi aklına acaba?" dedi.

masterchef te dilaranın hareketi tahsini isyan ettirdi

Dilara "Defterimde vardı" yanıtını verdi. Tahsin bunun üzerine "Defterinde varmış, aynen" dedi.

masterchef

Danilo Şef "O defteri bir gün göreceğiz" diyerek son noktayı koydu.

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