MasterChef'te dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 3 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığın sonucunda kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için kolları sıvadı. Bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı, eleme potasına kendi takımından bir kişinin ismini söyledi. Eleme potasına gidecek diğer yarışmacı ise takım tarafından oy çokluğu ile belli oldu. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar Avrupa makarnalarını hazırladı. Spaetzle - fideo, haluski, aletria, piimasupp, zrnovkski makarnalarını tadan jüriler, en iyi takımın mavi takım olduğunu açıkladı. Böylelikle kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oynamak zorunda kaldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyunu sürenin bitimi ile sona erdi. Şefler kırmızı takımın yemeklerinin tadına baktı ve bunun sonucunda dokunulmazlığı alan ismin Sergen olduğu belirtildi. Eleme adayları ise Burcu ve Dilara oldu. Eleme potasında olan isimler: Pelin, Emre, Burcu, Dilara.





