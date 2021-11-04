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MasterChef'te dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 3 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

04.11.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının popüler yarışma programlarından biri olan MasterChef'in jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya gibi başarılı isimler yer alıyor. Yarışmacılar bugün dokunulmaz olmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden isim Ateş olmuştu. İşte merak edilenler...

MasterChef'te dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 3 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığın sonucunda kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için kolları sıvadı. Bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı, eleme potasına kendi takımından bir kişinin ismini söyledi. Eleme potasına gidecek diğer yarışmacı ise takım tarafından oy çokluğu ile belli oldu. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar Avrupa makarnalarını hazırladı. Spaetzle - fideo, haluski, aletria, piimasupp, zrnovkski makarnalarını tadan jüriler, en iyi takımın mavi takım olduğunu açıkladı. Böylelikle kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oynamak zorunda kaldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyunu sürenin bitimi ile sona erdi. Şefler kırmızı takımın yemeklerinin tadına baktı ve bunun sonucunda dokunulmazlığı alan ismin Sergen olduğu belirtildi. Eleme adayları ise Burcu ve Dilara oldu. Eleme potasında olan isimler: Pelin, Emre, Burcu, Dilara.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 3 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 3 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 3 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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