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MasterChef'te dördüncü ceketi kim aldı? 2 Ocak MasterChef'te son finalist kim oldu? İşte finalistler...

02.01.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef finalistleri belli oluyor. 2 Ocak Pazartesi günü MasterChef'in yeni bölümünde 4. ceketin sahibi son finalist belli olacak. Bilindiği üzere MasterChef yemek yarışması programında Metin, Ayaz ve Görkem 2022 finalistleri seçilmişti. Son 2'ye kalan Burak Kaya ve Kıvanç son finalist olabilmek için mücadele edecekler. Peki, MasterChef'te dördüncü ceketi kim aldı? 2 Ocak MasterChef'te son finalist kim oldu? İşte finalistler...

MasterChef'te dördüncü ceketi kim aldı? 2 Ocak MasterChef'te son finalist kim oldu? İşte finalistler...

MasterChef'te ceketlerin sahipleri seyirciler tarafından merak edildi. 2022 sezonunun finaline doğru giden yarışmada ceketin sahibi olacak 4. yarışmacı finale uğurlanmak üzere belirlenecek. 2 Ocak akşamı yarışmanın son bölümünde 2 Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak MasterChef'e konuk oldu. Son 4'e kalan yarışmacılar Metin, Ayaz ve Görkem olurken Kıvanç, Burak Kaya yarışa devam ediyor. Peki, MasterChef 2 Ocak'ta kim kazandı? İşte ceketin sahibi dördüncü finalist...

MASTERCHEF'TE İKİNCİ CEKETİ KİM ALDI?

Heyecanın dorukta olduğu MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2022 sezonun sonuna doğru yaklaşıyor.

2 Ocak Pazartesi akşamı sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar dördüncü ceketin sahibi olarak finalist olabilmek için mücadele ediyorlar.

İkinci ceketin sahibi henüz belli olmadı.

MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MasterChef'in ne zaman final yapacağı henüz belli olmadı. Yarışmanın, ocak ayında final yapması bekleniyor. MasterChef'in vedasının ardından, 15 Ocak Pazar günü Survivor ekranlara dönecek.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ

1- Metin
2- Ayaz
3-Görkem
4-?

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