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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 15 Eylül MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 01:23 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının 15 Eylül Salı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te Furkan'ın kaptan olduğu mavi takım ile Selin'in kaptan olduğu kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda şeflerin istediği sokak lezzetleri menüsünü yaparak yarıştı. Oyun sonunda kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. MasterChef'te haftanın ilk iki eleme adayı da belli oldu. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 15 Eylül MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Beşinci haftanın mavi takımı ile kırmızı takımı, dokunulmazlık oyunu için 'sokak lezzetleri' yaparak yarıştılar. Ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkay'nın takımlardan istedikleri menüde ise Arnavut ciğeri, nohutlu tavuklu pilav, Adana dürüm, maç köftesi, balık ekmek, sambsali tatlısı, turşu suyu ve ayran yer aldı. Kıyasıya süren mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020’nin 55. bölümündeki haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Şefler, takımlardan bir saat içinde altı çeşit yemek ve çeşit içecekten oluşan menüyü hazırlamalarını istedi. Oyunda kırmızı takım, kaybedilen şeflerin düellosu oyunu nedeniyle beş dakika geç başlamak zorunda kaldı.

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MasterChef'te heyecan içinde geçen bir saat süre sonunda her iki takım da bazı aksilikler yaşandı. Bazı yemekler tam olarak yetişmezken şeflerin önüne bitirilen yemekler tadım için sunuldu. MasterChef Türkiye 2020 jürisi, yemeklerin hepsinin tadımını yaptıktan sonra hangi yemekte hangi takımın kazandığını açıkladı. MasterChef'te dokunulmazlık oyununun galibi Selin'in kaptan olduğu kırmızı takım oldu. Mavi takım ise beş dakikalık süre avantajına rağmen dokunulmazlığı kaybetti.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımı, zorlu bir bireysel dokunulmazlık oyunu bekliyordu. Mehmet Şef'in imza yemeği olarak hazırladığı tabakta yedi çeşit farklı ürün yer aldı. Yarışmacılar, bir saatlik sürede bu tabağı, Mehmet Şef'in tabağına en yakın olacak şekilde hazırlamaya çalıştı. Şeflerin oybirliği ile gecenin en iyi tabağını hazırlayan Duygu, MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı kazandı.

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MASTERCHEF’TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda ilk eleme adayını, bireysel dokunulmazlık kazanan Duygu belirledi. Duygu, "Daha önce potaya girmedin" dediği Serhat’ı haftanın ilk eleme adayı olarak açıkladı.

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Sonrasında takım içinde oylama yapıldı. Serhat ve Duygu dışında altı yarışmacıya verilen oylar, Özgül ve Celal’de toplandı. Eşit oy alan iki isim arasında seçimi takım kaptanı yapmak zorunda kaldı. Furkan’ın söylediği Özgül ise haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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