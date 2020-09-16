MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 15 Eylül MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Beşinci haftanın mavi takımı ile kırmızı takımı, dokunulmazlık oyunu için 'sokak lezzetleri' yaparak yarıştılar. Ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkay'nın takımlardan istedikleri menüde ise Arnavut ciğeri, nohutlu tavuklu pilav, Adana dürüm, maç köftesi, balık ekmek, sambsali tatlısı, turşu suyu ve ayran yer aldı. Kıyasıya süren mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020’nin 55. bölümündeki haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Şefler, takımlardan bir saat içinde altı çeşit yemek ve çeşit içecekten oluşan menüyü hazırlamalarını istedi. Oyunda kırmızı takım, kaybedilen şeflerin düellosu oyunu nedeniyle beş dakika geç başlamak zorunda kaldı.

MasterChef'te heyecan içinde geçen bir saat süre sonunda her iki takım da bazı aksilikler yaşandı. Bazı yemekler tam olarak yetişmezken şeflerin önüne bitirilen yemekler tadım için sunuldu. MasterChef Türkiye 2020 jürisi, yemeklerin hepsinin tadımını yaptıktan sonra hangi yemekte hangi takımın kazandığını açıkladı. MasterChef'te dokunulmazlık oyununun galibi Selin'in kaptan olduğu kırmızı takım oldu. Mavi takım ise beş dakikalık süre avantajına rağmen dokunulmazlığı kaybetti.