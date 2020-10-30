MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef 2020'nin 88. yeni bölümü, 29 Ekim Perşembe akşamı ekrana geldi. Cumhuriyet Bayramı'na özel, çekimleri Çanakkale'de gerçekleşen yeni bölümde, Cumhuriyet Bayramı coşkusu ekranlara geldi. Vatan mücadelesinin verildiği şanlı topraklarda çekimleri tamamlanan yeni bölümde, her iki takım da kazanma arzusu ile en iyi tabakları çıkarmak için tüm hünerlerini sergiledi.

Beş çeşit yöreye özgü yemeklerin yapıldığı, dokuz konuk tarafından değerlendirilen dokunulmazlık oyununu kazanan açılan oylar ile belli oldu.

29 EKİM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin son bölümünde dokunulmazlık oyunu için yapılması istenen menü açıklandı. Toplam bir saat süre verilen bu menüde yer alan yemekler ise yarma buğdaylı ısırgan pazı çorbası, akivades ( Çanakkale kabuklusu ) yanında hindiba ve turp otu salatası, Bozcaada kalamar dolması, Çanakkale palamut pilakisi, ıtır otlu Çanakkale fırın sütlacı oldu.

Yapılan bu yemekler, dokuz özel misafir tarafından denendi ve oylandı. Daha sonra şefler, verilen oyları takımlar karşısında tek tek açarak hangi takım hangi yemekte kaç oy almış belli oldu. 45 oy üzerinden yapılan sayımda mavi takım, ilk iki oyunda rakibine büyük fark atmayı başardı. Bunun sonunda bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Mavi takım, 30-15 gibi önemli bir fark sonucunda haftanın 2. dokunulmazlık oyununu da kazandı.