MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef 2020'nin 88. yeni bölümü, 29 Ekim Perşembe akşamı ekrana geldi. Cumhuriyet Bayramı'na özel, çekimleri Çanakkale'de gerçekleşen yeni bölümde, Cumhuriyet Bayramı coşkusu ekranlara geldi. Vatan mücadelesinin verildiği şanlı topraklarda çekimleri tamamlanan yeni bölümde, her iki takım da kazanma arzusu ile en iyi tabakları çıkarmak için tüm hünerlerini sergiledi.
Beş çeşit yöreye özgü yemeklerin yapıldığı, dokuz konuk tarafından değerlendirilen dokunulmazlık oyununu kazanan açılan oylar ile belli oldu.
MasterChef 2020'nin son bölümünde dokunulmazlık oyunu için yapılması istenen menü açıklandı. Toplam bir saat süre verilen bu menüde yer alan yemekler ise yarma buğdaylı ısırgan pazı çorbası, akivades ( Çanakkale kabuklusu ) yanında hindiba ve turp otu salatası, Bozcaada kalamar dolması, Çanakkale palamut pilakisi, ıtır otlu Çanakkale fırın sütlacı oldu.
Yapılan bu yemekler, dokuz özel misafir tarafından denendi ve oylandı. Daha sonra şefler, verilen oyları takımlar karşısında tek tek açarak hangi takım hangi yemekte kaç oy almış belli oldu. 45 oy üzerinden yapılan sayımda mavi takım, ilk iki oyunda rakibine büyük fark atmayı başardı. Bunun sonunda bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Mavi takım, 30-15 gibi önemli bir fark sonucunda haftanın 2. dokunulmazlık oyununu da kazandı.
MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, tezgahların başına geçti ve bu sefer bireysel dokunulmazlığı kazanmak için kolları sıvadı. Eleme adayı olan Tanya ile Serhat'ın yer almadığı bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan istenen yemek, bal kabağı ana ürün olan yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Bu yemeği yapmaları için verilen süre ise 45 dakika oldu. Dört yarışmacı tarafından hazırlanan yemekleri şefler tek tek tadımını yaptı. Son olarak yemeğini en beğendikleri yarışmacıyı açıkladılar. Şeflerin oybirliği ile bu akşam MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir oldu.
Kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir, eleme potasına ise takım arkadaşı Furkan'ı gönderdi. Daha sonra ise kırmızı takımda oylama yapıldı. Bu oylamada sadece Barbaros ile Ebru'ya oy verildi ve tek oy kullanıldı. Yapılan oylama sonucunda en fazla ismi yazılan Barbaros, haftanın 4. eleme adayı oldu. Böylece MasterChef'te haftanın ilk dört eleme adayı, Tanya, Serhat, Barbaros ve Furkan oldu.
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