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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 30 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

01.12.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 30 Kasım Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de 15. haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlar, dolma çeşitleri yaparak yarıştı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları.

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 30 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 30 Kasım Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te mavi ve kırmızı takımkar haftanın ilk takım oyununda karşılaştı. On beşinci haftanın ilk dokunulmazlık oyununda konsept ise dolma çeşitleri oldu. Menüde ise kalamar dolması, kavun dolması, bıldırcın dolması, mumbar dolması ve kuru patlıcan dolması yer aldı.

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Süre sonunda şefler tadımlarını yaptı. Şeflerin verdiği kritik karara göre dokunulmazlığı 3-2'lik skorla kazanan kırmızı takım oldu.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağını en yakın şekilde hazırlamak yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Hasan, dokunulmazlık kazandı.

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, Tahsin'i eleme potasına gönderdi ve ilk eleme adayı Tahsin oldu.
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Sonrasında toplanan konseyde oylama ile haftanın ikinci eleme adayı Burcu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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