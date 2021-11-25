MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Hababam Sınıfı'nın çekildiği Adile Sultan Kasrı’nda öğretmenlere yemek yaptılar!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 24 Kasım Çarşamba MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise iki eleme adayı daha belli oldu.

MASTERCHEF’TE İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım, İstanbul'daki Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'ne gitti. Hababam Sınıfı’nın çekildiği bu tarihi yerde ikinci takım oyununda karşılaştı. Yarışmacılar, yedi bölgeden gelen yedi öğretmen için şeflerin istediği yemekleri yaptı. Menüde ise düğün çorbası, zeytinyağlı lahana sarma, salçalı makarna, kuzu fırın, hanım göbeği ve kayısı hoşafı yer aldı.

Yemeklerin tadımı sonrasında konuk öğretmenler oylarını kullandu. Şefler, oyların sayımını stüdyoda yaptı. Konukların oylarıyla dokunulmazlık oyununu 18-17 skorla kazanan kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyununa girdi. Şefler, yarışmacılardan sadece fırın kullanarak bir yaratıcı tabak yapmalarını istedi. Bu yemek için verilen süre 40 dakika oldu. Şeflerin tadımı sonrasında gecenin en iyi yemeğini yapan Burcu, bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, haftanın ilk eleme adayı olarak Görkem'in ismini söylemişti.



Takımdaki oylamada ise ismi en fazla yazılan Pelin, haftanın ikinci eleme adayı olmuştu.

Haftanın ikinci dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda, bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, üçüncü eleme adayı olarak Safanur'u seçti.

Sonrasında konseyde yapılan oylamada ise Mert, dördüncü eleme adayı oldu.





