MasterChef'te Emir ve Eray arasında kavga! 'Benim delikanlılığımı sorgulamayın'

MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu oynanırken kırmızı takımın iki iddialı ismi Eray ve Emir arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. İki yarışmacı stüdyoda bu tartışmanın detaylarını şeflerle paylaştı.

Eray'ın eli Emir'in yemeğine çarpınca sinirler gerildi. Emir Eray'a “Sen bilerek oyun satıyorsun” sözleri ile sataşınca Eray, “Bunu bana söyleyecek en son kişi sensin” cevabını verdi.

Eray Emir'e ise 'Siz benim delikanlılığımı sorgulamayın, delikanlı olun ikiniz de. Bana ondan sonra laf edin' çıkışında bulundu.

NEDEN TARTIŞTIKLARINI AÇIKLADILAR

Masterchef'e damga vuran tartışmanın nedeni de belli oldu.

Eray, 'O anda yemeklerin stresiyle oldu. Orada Emir ile birbirimize patladık. Sadece Emir ile aramda böyle bir konuşma geçti. Sonra birbirimizi kırdığımızı fark ettik şefim. Sonra Emir 'küs müyüz?' dedi. 'Ben seninle küser miyim? dedim. Sarıldık ve barıştık' açıklamasında bulundu.



