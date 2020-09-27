MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. MasterChef'te Emir ve Eray arasında kavga! 'Benim delikanlılığımı sorgulamayın'

MasterChef'te Emir ve Eray arasında kavga! 'Benim delikanlılığımı sorgulamayın'

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2020 07:10 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye 26 Eylül bölümünde gerilim yaşandı. MasterChef Eray ve Emir arasında yaşanan gerginlik herkesi şaşırttı.

MasterChef'te Emir ve Eray arasında kavga! 'Benim delikanlılığımı sorgulamayın'

MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu oynanırken kırmızı takımın iki iddialı ismi Eray ve Emir arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. İki yarışmacı stüdyoda bu tartışmanın detaylarını şeflerle paylaştı.

Eray'ın eli Emir'in yemeğine çarpınca sinirler gerildi. Emir Eray'a “Sen bilerek oyun satıyorsun” sözleri ile sataşınca Eray, “Bunu bana söyleyecek en son kişi sensin” cevabını verdi.

5f6fa8835542800e641fa199

Eray Emir'e ise 'Siz benim delikanlılığımı sorgulamayın, delikanlı olun ikiniz de. Bana ondan sonra laf edin' çıkışında bulundu.

NEDEN TARTIŞTIKLARINI AÇIKLADILAR

Masterchef'e damga vuran tartışmanın nedeni de belli oldu.

Eray, 'O anda yemeklerin stresiyle oldu. Orada Emir ile birbirimize patladık. Sadece Emir ile aramda böyle bir konuşma geçti. Sonra birbirimizi kırdığımızı fark ettik şefim. Sonra Emir 'küs müyüz?' dedi. 'Ben seninle küser miyim? dedim. Sarıldık ve barıştık' açıklamasında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Babil'de İrfan'ı yıkan gerçek! Büyük sır ortaya çıktıBabil'de İrfan'ı yıkan gerçek! Büyük sır ortaya çıktı
Çukur'da flaş ayrılık! Başka diziye başrol olduÇukur'da flaş ayrılık! Başka diziye başrol oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
İSTAÇ Genel Müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
İSTAÇ Genel Müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Masumlar Apartmanı'nda büyük sır ortaya çıktı! Sosyal medyaya damga vuran sahne
Masumlar Apartmanı'nda büyük sır ortaya çıktı! Sosyal medyaya damga vuran sahne
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maria ile Mustafa'ya yeni oyuncu
Maria ile Mustafa'ya yeni oyuncu
Kadir İnanır'dan 'Çukur' açıklaması
Kadir İnanır'dan 'Çukur' açıklaması
Babil 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan, Deniz'in kendi oğlu olmadığını öğreniyor! Babil 13. son bölümde neler oldu?
Babil'de İrfan'ı yıkan gerçek! Büyük sır ortaya çıktı
Hercai 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan'ın aşk sahneleri! Hercai 40. son bölümde neler oldu?
Hercai'de Miran ve Reyyan'ın aşk sahneleri!
Ramo 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlu öldürülen Cihangir'den intikam yemini! Ramo 13. son bölüm izle!
Ramo'da intikam savaşı başlıyor!
Bir Zamanlar Çukurova 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Demir Yaman'ın Hünkar Yaman adında bir annesi yok"
Bir Zamanlar Çukurova anne oğul savaşı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.