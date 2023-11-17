MasterChef'te gergin anlar! Esra ti'ye aldı, Tahsin dayanamayıp patladı: "Aynısını yaptın, annem deme bana!"

MasterChef All Star bomba gibi bir bölümle ekrana geliyor. Esra, ödül oyunu sırasında Tahsin'i alaya alarak bir göndermede bulundu. Tahsin bir süre sonra buna karşılık verince Esra dayanamayıp patladı.

ÖDÜL OYUNUNDA İPLER GERİLDİ

Esra, Hasan'a "Birisi onlara iç hazırlıyordur. Ben kendi içimi de kendim hazırladım." dedi ve Tahsin'e şaka yollu takıldı.

ESRA, TAHSİN'İ Tİ'YE ALDI

Esra'nın "Tahsin'e baklavayı hatırlatın, sonra diğer börekleri hatırlatın" sözlerine genç yarışmacıdan yanıt gecikmedi. Tahsin, "Önce tarifini aldığınız böreği yapacaksınız Esra Hanım!" dedi.

TAHSİN, ESRA'YA PATLADI: "ANNEM DEME BANA"

Programın ilerleyen dakikalarında Sergen "Okuyalım yine istatistikleri. Şefim lütfen hatırlatır mısınız?" dedi. Esra, ona "Hayır, istatistikler falan nereden çıktı Sergen, anlamıyorum ki?" sözleri ile karşılık verdi. Tahsin "Ne oldu şimdi şakalaşırken bir anda ciddiye aldın?" diye sorunca ipler gerildi. Esra "Annem bak!" diyerek açıklamada bulunurken Tahsin "Aynısını yaptın, annem deme bana! Siz yapınca şaka oluyor, biz yapınca ciddiye alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.





