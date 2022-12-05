MasterChef'te haftaya damga vuran eleme! Yarışmacının gözleri doldu: Stüdyo dondu kaldı

MasterChef Türkiye eleme gecesinde duygu dolu anlar yaşandı. Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra eleme potasından kurtulmak için hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te heyecan bir an olsun düşmedi. MasterChef'e veda eden isim belli oldu.

Eleme potasındaki yarışmacılar önce şefin yaptığı tabağa en yakın ürünü çıkarmak için kıyasıya rekabet etti. Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra en başarılı tabağı ortaya çıkarmak için hünerlerini sergiledi.

MASTERCHEF'TE DUYGU DOLU ANLAR

İmza tabağına en uzak tabağı çıkaran yarışmacı olan Gamze, MasterChef Türkiye'den elendi.

SOMER ŞEF'TEN TESELLİ SÖZLERİ: "ÇOCUKLARI İÇİN HAYALLERİNİ ERTLEYEN KADINLARA ÖRNEK OLDUN"

Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl 2. turda elenmiştin. Bu yıl MasterChef'i 9. olarak tamamladın. İnanılmaz bir gelişme gösterdin. 'Hem çocuklarına hem de hayallerini erteleyen kadınlara örnek olmak istiyorum' demiştin.

Bence bu örneği fazlasıyla onlara gösterdin. Senin yolun buraya kadarmış. O çok özelediğin çocuklarına bugün itibariyle kavuşuyorsun."

