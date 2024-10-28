MasterChef'te Hakan elendi! Eleme sonrası paylaşımları gündem oldu: Tehditler beni yordu

MasterChef'te bu hafta kim elendi? Kerem, Semih, Alper ve Hakan son tura kalayarak elenmemek için mücadele verdi.

Mücadele sonrası şefler en başarısız tabağı yapan ismi açıkladı. Masterchef 2024'e veda eden yarışmacı Hakan oldu.

NİGAR İLE OLANLAR GÜNDEMDEYDİ

MasterChef'te yaşanan alışveriş listesi krizi sonrası Hakan ile Nigar arasında tansiyon yükselmişti. Nigar'ın "Bu yapılmaması gereken bir şey olabilirdi o an hiç bunu düşünemedik" sözlerine inanmayan Hakan, "Komik geliyor bana. Gayet de isteyerek bilinerek yapılan bir şey" demişti.

Hakan daha sonra Nigar'ın eşi tarafından tehdit mesajı aldığını da açıklamıştı. Yaşananlardan sonra Hakan sık sık gündeme geliyordu. Elenme sonrası da Hakan hemen bir paylaşım yaparak dikkat çekti.

Hakan Dündar önce destekçilerine ve Acun Medya'ya teşekkür etti ardından ise sitemlerini dile getirdi.



"ACIMASIZCA" DEDİ

MasterChef Hakan "Bazı olaylardan başından beri uzak durmaya çalıştım ancak üzerime yapıştırılan hırsız yaftası ve yöneltilen tehditler beni gerçekten yordu. Sosyal medyada yapılan hakaretler ve kadın düşmanı gibi oluşturulan yanlış algılar acımasızca" dedi.



MasterChef Hakan'ın elenmesi sosyal medyada da gündem oldu. Seyirciler "İyi oldu" ve "Hak etmedi" diyenler olarak ikiye bölündü.