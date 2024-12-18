MasterChef'te ikinci ceketi alan yarışmacı sosyal medyayı salladı! "Torpille değil hak ederek..."

Masterchef Türkiye'de ceketleri kazanmak için büyük bir mücadele veriliyor. 17 Aralık 2024 akşamı Masterchef'te ikinci ceketi giyebilmek için yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Peki, Masterchef Türkiye'de ikinci ceketi kim giydi ve kim kazandı? İkinci ceket sahibi hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM ALDI?

MasterChef Türkiye'nin ilk ceket oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Jüri değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı toplayarak ilk ceketi giyen isim Beyza oldu.

MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin ikinci turunda Kerem 49,5 puan ikinci ceketin sahibi oldu. Erim 35 puan, Eda 39,5 puan, Semih 46 puan, Onur 42,5 puan, Şirin 40,5 puan aldı.

Kerem'in 2. ceketi alması sosyal medyada büyük bir heyecanla karşılandı. Zaman zaman şeflerin sert tavırlarına maruz kalan Kerem'in fanları pek çok paylaşımda bulundu. Kerem'in ceketi almasına "Torpille değil hak ederek, emeğiyle alın teriyle", "Helal olsun", "Çok yetenekli hak etti" yorumları yapıldı.

Ancak seyircilerden bazılarıysa "Torpil yorumları sıktı", "Bu torpil geyiği baydı" diyerek bu sözlere tepi gösterdi.

