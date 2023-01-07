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MasterChef’te ikinci yarı finalist belli oldu! İlk 3’e son bir adım! Masterchef’te kıran kırana mücadele!

07.01.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’te ikinci yarı finalist belli oldu. Metin, Görkem ve Ayaz ikinci yarı finalist olabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Birbirine yakın puanların alındığı gecede 64 puan alan yarışmacı birinci oldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jürilik yaptığı yarışmada kupaya iyice yaklaşıldı. Bir yarışmacının daha seçilmesiyle MasterChef 2022’nin ilk üçlüsü belli olacak.

MasterChef’te ikinci yarı finalist belli oldu! İlk 3’e son bir adım! Masterchef’te kıran kırana mücadele!

MasterChef’te şampiyonun belli olacağı final gecesine heyecanlı geri sayım sürüyor. Metin, Ayaz ve Görkem ikinci yarı finalist olabilmek için kıyasıya yarıştılar. 3 etaptan oluşan yarışmadan en yüksek puanı alan yarışmacı ikinci finalist oldu. Metin 64, Görkem 58, Ayaz ise 53 puan aldı. Şeflerden en yüksek puanı alan Metin MasterChef Türkiye 2022’nin ikinci yarı finalisti oldu.

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MASTERCHEF’TE 3 AYRI OYUN, 3 AYRI HEYECAN!

MasterChef’te yarı finalist olmak için ter döken yarışmacılar üç ayrı oyun oynadı. Her etapta farklı tarzlarda yemekler yapan yarışmacılar oldukça zorlandı. İlk etapta somon pizza yapılması istendi. ikinci etapta yedi çeşit bitki yağı verilen yarışmacılardan yaratıcılık yemeği yapmaları istendi. Üçüncü ve son etapta da yarışmacılardan Şef Danilo Zanna'ya ait imza tabağının yapılması istendi.

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DANİLO ZANNA’DAN İMZA TABAĞI

MasterChef’te son etapta Şef Danilo Zanna’nın imza tabağı yapıldı. ‘Denizden Bir Gün’ ismini verdiği tabak morina balığından yapılıyor. Oldukça hassas olan tabak için yarışmacılara yeterli süre verildi. Verilen sürenin sonunda son puanlamalar yapıldı. Ayaz'ın tabağında balık tam pişmemiş, Görkemde ise eksiklikler vardı. Metin'in tabağı ise en beğenilen tabak oldu. Metin bu etapta en yüksek puanı alan yarışmacı oldu.

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MASTERCHEF’TE İKİNCİ YARI FİNALİST METİN OLDU

Birinci yarı finalist Kıvanç olmuştu. Bu akşamki bölümde zorlu geçen etapların ardından Ayaz 53 puan, Görkem 58 puan ve Metin 64 puan aldı. Gecenin toplamda gecenin en yüksek puanı olan 64 puanı alarak Metin birinci oldu. Metin'in sevinci görülmeye değerdi.

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HEYECAN BİR AN OLSUN DİNMEDİ

Saat 21.00’da başlayan MasterChef’te heyecan gecenin sonuna kadar bir an olsun dinmedi. Yarışmacılar her etapta çok aşamalı tabaklar yaptılar. Metin, Ayaz ve Görkem’in kıyasıya yarıştığı gecede kazanan Metin Yavuz oldu.

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