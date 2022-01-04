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MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 3 Ocak MasterChef 2021'de çeyrek finale kim kaldı?

04.01.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finale doğru adım adım giden MasterChef 2021'in 3 Ocak Pazartesi ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar, çeyrek finale yükselebilmek için mücadele etti. MasterChef'te son 5'e kalan Tahsin, Sergen, Hasan, Dilara ve Eren, artık takım oyununun olmadığı yarışmada bireysel olarak tezgah başına geçti. Şef Yılmaz Öztürk'ün konuk olduğu bölümde yarışmacılar yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Puanlama sonunda ise MasterChef'in ilk çeyrek finalisti belli oldu. Peki MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı?

MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 3 Ocak MasterChef 2021'de çeyrek finale kim kaldı?

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye 2021'de final öncesi son dönem başladı. Yarışmada artık kaptanlık ve dokunulmazlık oyunları dönemi sona erdi. Büyük finale kadar yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele edecek. MasterChef'in 20 haftasında dört gün boyunca iki oyun oynanacak. Her gün yarışmaya konuk bir şef gelecek ve kendi imza tabağını yarışmacılardan isteyecek.

MASTERCHEF’TE İLK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de ilk oyunda Şef Yılmaz Öztürk konuk oldu. Şef Öztürk, oyun öncesinde özel tarifinin detaylarını verdi. Yarışmacılar, verilen bir saatlik sürede şefin tabağına en yakın şekilde hazırlamaya çalıştı. Süre sonunda dört şef tarafından on üzerinde yaptıkları değerlendirme ile puanlama belli oldu.

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Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk turda Tahsin 30, Sergen 29, Hasan 28, Dilara 26, Eren 25 puan aldı.

MASTERCHEF’TE ÇEYREK FİNALE KİM KALDI?

MasterChef’te günün ikinci oyunu yaratıcılık oyunu oldu. Yarışmacılar, verilen çekirdek çeşitlerinde oluşan esas ürünler ve yanına market alışverişi ile aldıkları malzemeler ile yaratıcı bir tabak çıkarmaya çalıştı. 40 dakikalık süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı ve on üzerinde puan verdi. Bu turun Sergen ve Dilara, 23'er puan aldı.

İki turun sonunda gecenin en çok puan toplayan ismi Sergen Özen oldu ve MasterChef 2021'in ilk çeyrek finalisti oldu.

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