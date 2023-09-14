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  4. MasterChef'te işler çığırından çıktı! Mehmet Şef bir anda çıldırdı, sesi yeri göğü inletti

MasterChef'te işler çığırından çıktı! Mehmet Şef bir anda çıldırdı, sesi yeri göğü inletti

14.09.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'da yarışmacılar düello oyununda karşı karşıya geldi. Oyun sırasında bir mutfak ürününün yere atıldığını gören Mehmet Şef adeta çıldırdı. Ünlü şefin sesi stüdyoyu inletti.

MasterChef All Star bomba gibi bir bölümle ekrana gelecek. Finale yaklaşırken heyecanın giderek arttığı yarışmada ipler iyice gerildi. Düello oyununda kozlarını paylaşan yarışmacılar arasında tartışma yaşandı. Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisi ise yarışmacıları şaşırttı.

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MEHMET ŞEF MUTFAK ALETİNİ YERDE GÖRÜNCE DELİYE DÖNDÜ

Mehmet Şef bir mutfak ürünün yerde olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı. Bir anda sinirleri gerilen Yalçınkaya "Bunu yere kim attı?" diye seslenmesine karşın yanıt alamayınca aynı ifadeleri kullanarak bağırdı.

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SİNİRLERİ GERİLİNCE ELİNDEKİ ÇIRPICIYI FIRLATTI

Barbaros'un bu sırada "Ya elemede olsaydın?" dediği duyulurken Azize ile Dilara arasında patlak veren tartışma görenleri şaşırttı.

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Sinirleri gerilince elindeki çırpıcıyı fırlatan Azize'ye tepki gösteren Dilara "Bana da geliyor sakin ol biraz." dedi. Azize ise "Gelmiyor Dilara, sakin olun biraz" sözleri ile kendini savunurken genç yarışmacı "Gelmiyor değil, geldi" diyerek tepkisini dile getirdi.

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MasterChef'in yeni bölümü ile netliğe kavuşacak olan olayların detayı şimdiden merak konusu oldu.

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