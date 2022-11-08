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MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? MasterChef mavi takım ve kırmızı takım isimleri kimler oldu?

08.11.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te kaptanlığı kazanan kişi yarışmacılar arasında belirleniyor. Yarışmacılar zorlu kaptanlığı elde etmek için kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef Türkiye'nin 7 Kasım Pazartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümünde kaptanlığı kazanan kişi kim oldu? Kırmızı takım ve mavi takım isimleri kimler?

MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? MasterChef mavi takım ve kırmızı takım isimleri kimler oldu?

MasterChef eleme adayları haftanın ilk gününde kaptanlık için kıyasıya mücadele ettiler. MasterChef Türkiye'nin 7 Kasım Pazartesi günü 121.nci bölümünde kaptanlığı kazanan yarışmacı adayı merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, MasterChef kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım ve kırmızı takım kimlerden oluşuyor?

MASTERCHEF KAPTANI KİM OLDU?

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Sevilen lezzet yarışmasında son 12'ye kalan yarışmacılar, yeni takımların belirleneceği kaptanlık oyununa çıktı. Jüri ise yarışmacılardan çeşitli mantıları yapmalarını istedi. Farklı mantı tarifleri yapan isimler arasından başarılı kişilerin Fatma Nur ile Metin olduğu belirlendi. Fatma Nur ve Metin kaptanlık düellosuna çıktı.

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Yapılan zorlu düelloda İzmir'in popüler lezzetleri arasında bulunan İzmir bombadan 10 tane yapmaları istendi. Yapılan İzmir bombalarının değerlendirilmesiyle Fatma Nur haftanın mavi takım kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Mavi Takım

Fatma Nur - Kaptan
Metin
Gamze
Görkem
Tolga
Burak Kaya

Kırmızı Takım

Ayaz - Kaptan
Büşra
Yağız
Kıvanç
Barış
Burak Revanbahş

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