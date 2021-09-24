MasterChef'te kaşık atmak nedir? Kaşık atmak ne anlama geliyor?

TV8'in başarılı yarışma programı MasterChef'in 23 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde, ilginç anlar yaşandı. Şef Somer Sivrioğlu, yarışmacı Eren Kaşıkçı'nın yemeğine kaşık atarak "Biraz küçük ve erken bir başlangıç. Ama 4 yıllık MasterChef tarihinde buna hiç bu kadar erken başlamamıştık'' dedi. Somer Şef'in bu hareketi sonrası, MasterChef'te kaşık atmak ne anlama geliyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte MasterChef'te kaşık atmanın anlamı:

MASTERCHEF'TE KAŞIK ATMAK NE ANLAMA GELİYOR?

MasterChef Türkiye'de, şefler, yarışmacıların başarıları karşısında kaşık atarak yarışmacıyı takdir ettiklerini ifade ederler. Yemeğin problemsiz ve kusursuz olması, kaşık atma nedenidir. Bu, yarışmacının, yemeği şeften daha iyi yaptığı anlamına gelir. Şef, yarışmacıya kaşık atarak ''Benim sana öğretecek bir şeyim yok'' demiş olur.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ KAŞIK ATILDI

MasterChef Türkiye'de, 2019 şampiyonu Cemre, ilk kaşık atılma olayını yaşamıştı. Sonrasında, 2020 eleme finalinde Barbaros ve Emir'e kaşık atıldı. Son olarak ise 2021 yarışmacılarından Eren Kaşıkçı'nın yemeği, kaşık atılmaya layık görüldü. Somer Şef ''Biraz küçük ve erken bir başlangıç. Ama yıllık MasterChef tarihinde buna hiç bu kadar erken başlamamıştık. Şimdilik çay kaşığı ama bu iş büyür" diyerek Eren'e övgü dolu sözler söyledi.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye 2021'de İmroz Kuzusu yaparak MasterChef'te devam etmeye hak kazanmıştı.

Evli ve bir çocuk babası olan Kaşıkçı, yarışmaya eşinin ısrarları sonucu katıldığını dile getirmişti.

32 yaşındaki Kaşıkçı, İstanbul'dan Gökçeada'ya taşındı. Yarışmacı, Gökçeada'da bir sörf otelinde şeflik yapıyor.



