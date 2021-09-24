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MasterChef'te kaşık atmak nedir? Kaşık atmak ne anlama geliyor?

24.09.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 23 Eylül akşamı ekrana gelen bölümünde Şef Somer Sivrioğlu'nun kaşık atarak, ''4 yıllık Survivor tarihinde hiç bu kadar erken başlamamıştık'' demesi seyircide merak uyandırdı. MasterChef programında kaşık atmanın ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Türkiye'de kaşık atmanın anlamı...

MasterChef'te kaşık atmak nedir? Kaşık atmak ne anlama geliyor?

TV8'in başarılı yarışma programı MasterChef'in 23 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde, ilginç anlar yaşandı. Şef Somer Sivrioğlu, yarışmacı Eren Kaşıkçı'nın yemeğine kaşık atarak "Biraz küçük ve erken bir başlangıç. Ama 4 yıllık MasterChef tarihinde buna hiç bu kadar erken başlamamıştık'' dedi. Somer Şef'in bu hareketi sonrası, MasterChef'te kaşık atmak ne anlama geliyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte MasterChef'te kaşık atmanın anlamı:

MasterChef'te kaşık atmak nedir? Kaşık atmak ne anlama geliyor?

MASTERCHEF'TE KAŞIK ATMAK NE ANLAMA GELİYOR?

MasterChef Türkiye'de, şefler, yarışmacıların başarıları karşısında kaşık atarak yarışmacıyı takdir ettiklerini ifade ederler. Yemeğin problemsiz ve kusursuz olması, kaşık atma nedenidir. Bu, yarışmacının, yemeği şeften daha iyi yaptığı anlamına gelir. Şef, yarışmacıya kaşık atarak ''Benim sana öğretecek bir şeyim yok'' demiş olur.

MasterChef'te kaşık atmak nedir? Kaşık atmak ne anlama geliyor?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ KAŞIK ATILDI

MasterChef Türkiye'de, 2019 şampiyonu Cemre, ilk kaşık atılma olayını yaşamıştı. Sonrasında, 2020 eleme finalinde Barbaros ve Emir'e kaşık atıldı. Son olarak ise 2021 yarışmacılarından Eren Kaşıkçı'nın yemeği, kaşık atılmaya layık görüldü. Somer Şef ''Biraz küçük ve erken bir başlangıç. Ama yıllık MasterChef tarihinde buna hiç bu kadar erken başlamamıştık. Şimdilik çay kaşığı ama bu iş büyür" diyerek Eren'e övgü dolu sözler söyledi.

MasterChef'te kaşık atmak nedir? Kaşık atmak ne anlama geliyor?

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye 2021'de İmroz Kuzusu yaparak MasterChef'te devam etmeye hak kazanmıştı.

MasterChef'te kaşık atmak nedir? Kaşık atmak ne anlama geliyor?

Evli ve bir çocuk babası olan Kaşıkçı, yarışmaya eşinin ısrarları sonucu katıldığını dile getirmişti.

MasterChef'te kaşık atmak nedir? Kaşık atmak ne anlama geliyor?

32 yaşındaki Kaşıkçı, İstanbul'dan Gökçeada'ya taşındı. Yarışmacı, Gökçeada'da bir sörf otelinde şeflik yapıyor.

MasterChef'te kaşık atmak nedir? Kaşık atmak ne anlama geliyor?


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