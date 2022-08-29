MasterChef Türkiye'nin 28 Ağustos 2022 Pazar akşamı ekrana gelen 54. bölümünde potaya giren yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Elenerek hayallerine veda eden yarışmacı merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? 28 Ağustos 2022 MasterChef Türkiye'de kim gitti, hangi eleme adayı yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 54. Bölüm bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada eleme potasında giren isimler Fatma Nur, Kaan, Büşra, Dilan, Şeyma ve Gamze oldu.

MasterChef Türkiye'nin 54. bölümünde iki aşamalı olarak gerçekleşen eleme gecesinin sonunda hayallerine veda eden isim Şeyma oldu.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

