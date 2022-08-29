MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te kim elendi? 28 Ağustos 2022 MasterChef Türkiye'de kim gitti, hangi eleme adayı yarışmaya veda etti?

MasterChef'te kim elendi? 28 Ağustos 2022 MasterChef Türkiye'de kim gitti, hangi eleme adayı yarışmaya veda etti?

29.08.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 28 Ağustos 2022 Pazar günü 54. Bölüm bölümüyle ekrana geldi. Yarışmayı kaçıranlar Fatma Nur, Kaan, Büşra, Dilan, Şeyma ve Gamze'nin eleme potasında olduğu yarışmaya kimin veda ettiğini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, MasterChef'te kim elendi? 28 Ağustos 2022 MasterChef Türkiye'de hangi eleme adayı yarışmaya veda etti? İşte Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmanın son bölümünde yaşananlar...

MasterChef'te kim elendi? 28 Ağustos 2022 MasterChef Türkiye'de kim gitti, hangi eleme adayı yarışmaya veda etti?

MasterChef Türkiye'nin 28 Ağustos 2022 Pazar akşamı ekrana gelen 54. bölümünde potaya giren yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Elenerek hayallerine veda eden yarışmacı merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? 28 Ağustos 2022 MasterChef Türkiye'de kim gitti, hangi eleme adayı yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 54. Bölüm bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada eleme potasında giren isimler Fatma Nur, Kaan, Büşra, Dilan, Şeyma ve Gamze oldu.

MasterChef Türkiye'nin 54. bölümünde iki aşamalı olarak gerçekleşen eleme gecesinin sonunda hayallerine veda eden isim Şeyma oldu.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Herkes onları konuşuyorDemet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Herkes onları konuşuyor
Erotik sahneleriyle bilinen filmi izledi! "Çok fazla cinsellik sevmem ama..."Erotik sahneleriyle bilinen filmi izledi! "Çok fazla cinsellik sevmem ama..."
Kenan İmirzalıoğlu'nu şaştı kaldı! Yarışmacı karısını arayıp...Kenan İmirzalıoğlu'nu şaştı kaldı! Yarışmacı karısını arayıp...
Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef türkiye masterchef türkiye eleme adayları ele turu batuhan piatti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Murat Boz'dan Gülşen çıkışı! Konserdeki sözleri gündem oldu: Bunun benim ülkemde olması...

Murat Boz'dan Gülşen çıkışı! Konserdeki sözleri gündem oldu: Bunun benim ülkemde olması...

Trabzonspor Galatasaray maçında ilginç olay! Taraftarlar sinirden çıldırdı...

Trabzonspor Galatasaray maçında ilginç olay! Taraftarlar sinirden çıldırdı...

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı!

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı!

Ali Palabıyık derbiye damga vurdu! Kırmızı kart pozisyonu herkesi çıldırttı...

Ali Palabıyık derbiye damga vurdu! Kırmızı kart pozisyonu herkesi çıldırttı...

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.