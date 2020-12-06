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MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 6 Aralık MasterChef'e veda eden elenen yarışmacı

06.12.2020 23:49 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 6 Aralık MasterChef'e veda eden elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 6 Aralık Pazar ekrana gelen 115. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te kırmızı ve mavi takımlar, şeflerin istediği sushi çeşitlerini yaparak dokunulmazlık oyununu kazanmaya çalıştı. Dokunulmazlık oyunu sonucunda ise 16. haftanın 3. son eleme adayı belli oldu. Eleme adayları, Mehmet Şef'in imza yemeğini yaparak yarışmada kalmaya çalıştı.Eleme oyunu sonunda ise şeflerin kararıyla bir kişi yarışmaya veda etti. Peki MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye 2020'in 6 Aralık Pazar ekrana gelen 115. bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar sushi çeşitleri yaparak yarıştı. Elemeye kalan isimlerin yarışmasının ardından ise MasterChef 2020’ye veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef son bölümde mavi takım ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Takımlardan sushi yapılması istendi. Şefler, en az üçer adet olmak üzere 12 farklı sushi istediler. Bunu yapmaları için verilen süre ise bir saat olarak açıklandı. Şefler, bu sefer yapılan yemeği beş kategoride değerlendireceklerini açıkladılar. Bu kategoriler ise lezzet, görsellik, uyum, otantiklik ve teknik olarak açıklandı.

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Dokunulmazlık oyununda verilen sürenin sonrasında şefler, hazırlanan sushilerin tadımını yaptı ve aynı zamanda söylenen kategorilerde ne kadar başarılı olduklarını inceledi.

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Şeflerin aldığı karara göre MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. Böylece mavi takımda yer alan Özgül, Sefa, Emir ve Barbaros MasterChef 2020'nin son altısına kalan isimler oldu.

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MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımdaki Ebru ve Serhat elemeye kalan ilk 2 yarışmacı olmuştu. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden yine kırmızı takım olunca bireysel dokunulmazlık oyununa gerek kalmadı. Bunun sonucunda Eray, MasterChef'te haftanın son eleme adayı oldu.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 16. haftanın eleme adayları Ebru, Serhat ve Eray yeniden tezgah başına geçti. Yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza yemeği karides - tarhana crumble yapmaları istendi. Verilen süre sonunda Serhat en iyi yemeği yaparak son 6 yarışmacı arasına giren isim oldu. Eray ve Ebru ise son ikiye kalan isimler oldu. Şeflerin oy birliğiyle aldığı kararla MasterChef'ten bu hafta elenen yarışmacı Ebru oldu.

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