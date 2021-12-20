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MasterChef'te kim elendi? İşte 19 Aralık MasterChef 2021'e veda eden yarışmacı

20.12.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 19 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Ocak ayında final yapacak olan MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan Eren, Mert ve Araz tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Elemeye kalan isimler iki ayrı turda en yüksek puanı almaya çalıştı. Tadımların ardından ise ünlü şeflerin verdiği puanlar toplandı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu.

MasterChef'te kim elendi? İşte 19 Aralık MasterChef 2021'e veda eden yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF’TE İKİNCİ ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme adayı mavi takımdan Mert Yılmaz oldu.

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MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda yapılan oylamada, haftanın ikinci eleme adayı olarak Araz seçildi.
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Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda yapılan oylama ile potaya giren son eleme adayı Eren oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Eren, Mert ve Araz eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Eren, Mert ve Araz şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi.

Yarışmanın ilk etabında kakule ana ürün seçildi ve yarışmacılar bu üründen güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı.

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Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Danilo Zanna'nı imza yemeği olan tournedos rossini isimli yemeği yapmaya çalıştı. Oldukça zorlu bir yemekle karşılaşan yarışmacılar, Danilo Zanna'nın tarifine en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışarak müthiş bir mücadele sergiledi. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. Buna göre Mert 35 puan, Eren 45 puan, Araz ise 33 puan topladı.

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Şefler tarafından en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Araz oldu.

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