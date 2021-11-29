MasterChef'te kim elendi? İşte 28 Kasım MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, haftanın ilk eleme adayı olarak Görkem'in ismini söyledi.



Takımdaki oylamada ise ismi en fazla yazılan Pelin, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda, bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, üçüncü eleme adayı olarak Safanur'u seçti.

Sonrasında konseyde yapılan oylamada ise Mert, dördüncü eleme adayı oldu.

Haftanın son dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım olunca bireysel dokunulmazlık oyunu ile son iki eleme adayı belli oldu. Üç kişinin oynadığı dokunulmazlık oyunu sonrasında oylamaya gerek kalmadı. Gecenin üçüncüsü olan Araz, potaya giren beşinci isim oldu.

Hasan ise haftanın altıncı eleme adayı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Görkem, Pelin, Safanur, Mert, Araz ve Hasan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği ana ürünü kullanarak en güzel yemeği yapmak için mücadele etti.

İlk turda şeflerin tadımları sonrasında Görkem, Mert ve Hasan bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi.

İkinci tura kalan Safanur, Pelin ve Araz, Danilo Zanna'nın özel tarifi olan tris di primi yemeğini yaparak yarıştı. Tadım sonrasında ise şeflerin ortak kararıyla ise bu hafta MasterChef'ten elenen isim Pelin oldu.

