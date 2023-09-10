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MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 10 Eylül Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim kim oldu?

10.09.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da elenen isim bu akşam belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Tolga, Tanya, Esra, Hasan ve Sefa olmuştu. Son programda yaşananlar merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 10 Eylül Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef'ten kimin elendiği merak edildi. TV8'de yayınlanan yemek yarışmasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bu akşam MasterChef'te elenen yarışmacı açıklanacak. İşte MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında ilk etapta malzeme verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı yapmaları istenecek.

İkinci etapta şef tabağı yapacak olan yarışmacılar arasından en başarısız tabağı yapan yarışmaya veda edecek. İkinci turda şef tabağı yapan yarışmacılardan en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı olacak.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı merak ediliyor. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı açıklanacak. Şef tabağını en başarısız yapan isim, MasterChef All Star'a veda eden sekizinci isim olacak.

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MasterChef All Star'a sekizinci haftada veda eden yarışmacının yerine önceki sezonların birincilerinden bir yarışmacı kadroya dahil olacak.

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