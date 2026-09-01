MasterChef’te kuzu eti düellosu: Kelle paça çorbasının sırrı bu tarifte

MasterChef’te mavi takım ve kırmızı takım arasındaki mücadele bu kez kuzu eti konseptiyle ekrana geldi. Yarışmacıların kuzu eti ile hazırladığı birbirinden farklı tabaklar dikkat çekerken, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden kelle paça çorbası da merak edilen tarifler arasına girdi.

Kıvamı ve terbiyesiyle dikkat isteyen kelle paçayı evde hazırlarken bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Peki, MasterChef kelle paça çorbası nasıl yapılır, kelle paça çorbası malzemeleri nelerdir? İşte evde hazırlayabileceğiniz kuzu etli kelle paça çorbası tarifi…

MASTERCHEF USULÜ KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kuzu kelle paça çorbası yapımına kelle ve paçaları hazırlayarak başlayın.

Temizlenmiş kelle ve paçaları bol suyla birkaç kez yıkayın. Daha berrak bir çorba elde etmek için bir süre soğuk suda bekletebilirsiniz. Kelle ve paçaları büyük bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edin.

Kaynamaya başladığında yüzeyde biriken köpükleri kevgir yardımıyla alın. Yaptığınız bu işlem çorbanın suyunun daha berrak olmasını sağlayacak.

Kelle ve paçaları etler kemiklerinden kolaylıkla ayrı alabilecek kadar yumuşak olana dek kısık- orta ateşte pişirin. Normal tencerede bu işlem birkaç saat sürebilir. Düdüklü tencere kullanılması halinde pişirme süresi önemli ölçüde kısalacaktır.

Pişen kelle ve paçaları tencereden çıkarın. Biraz soguduktan sonra etlerini dikkatlice kemiklerinden ayırın ve küçük parçalar halinde doğrayın. Çorba suyunu ince bir süzgeçten geçirerek yeniden tencereye alın.

KELLE PAÇA ÇORBASININ TERBİYESİ NASIL YAPILIR?

Kelle paçanın lezzetini veren en önemli detaylardan biri de çorbanın terbiyesidir. Terbiyeyi yaparken bu püf noktalara dikkat etmeniz çorbanızın lezzetini ikiye katlayacaktır.

Bir kabının içerisinde yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Terbiyenin kesilmemesi için çorbanın sıcak suyundan bir kepçe alarak karışımı azar azar ekleyin ve sürekli karıştırın. Terbiye aldıktan sonra tencereye yavaşça dökün. Ayıkladığınız kuzu etlerini de tencereye ilave edin.

Kaynama noktasına yaklaştığında ateşi düşürün ve kıvamını kontrol edin. Son olarak tuzunu ekleyerek ocaktan alın.

KELLE PAÇA ÇORBASININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Lezzetli bir kuzu kelle paça çorbası için ustaların kullandığı en önemli püf noktalarından biri kelle ve paçaların çok iyi temizlenmiş olmasıdır. Kasaptan alırken temizlenmiş ve tüklerinden arındırılmış ürün tercih edilmelidir.

Çorba kaynamaya başladığında üzerinde oluşan köpüklerin alınması, yıllardır uygulanan önemli püf noktalardan biridir. Böylelikle çorba suyu daha berrak olur. Lokantalar bu yöntemi sıklıkla uygular.

Terbiyeyi doğrudan kaynar çorbaya eklememek de kritik önem taşıyor. Yogurtlu terbiyenin kesilmesini engellemek için önce sıcak çorba suyuyla terbiyenin ılıştırılması gerekiyor.

Terbiye eklendikten sonra çorbayı yüksek ateşte kontrolsüz biçimde kaynatmak yerine kısık ateşte ve sürekli karıştırarak pişirmek tercih edilmelidir.

Çorbanın kıvamı fazla koyu olursa süzdüğünüz et suyundan veya sıcak sudan azar azar ekleyebilirsiniz. Bu noktada kontrollü olmanız önem taşıyor.

KELLE PAÇANIN SARIMSAKLI SİRKELİ SOSU NASIL YAPILIR?

Kelle paça lezzetini veren sarımsaklı sirkeli sosu yapmak için dikkat etmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor.

Çorbaya karakteristik lezzetini veren bu önemli dokunuş için izlemeniz gereken adımlar şöyle;

Sarımsakları ezin ve sirkeyle karıştırın.

Aynı tavada tereyağı eritin kırmızı toz biber veya pulbiber ekleyerek kısa süre kızdırın. Servis aşamasında hazırladığınız tereyağılı sosu damak zevkinize göre çorbanın üzerine gezdirebilirsiniz.

MALZEMELER 1 adet temizlenmiş kuzu kelle

4 adet temizlenmiş kuzu paça

2-2,5 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

3-4 diş sarımsak

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

Yarım limonun suyu

1 su bardağı çorbanın sıcak suyundan

Servis için:

3-4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Pul biber

TARİF Kuzu kelle paça çorbası yapımına kelle ve paçaları hazırlayarak başlayın. Temizlenmiş kelle ve paçaları bol suyla birkaç kez yıkayın. Daha berrak bir çorba elde etmek için bir süre soğuk suda bekletebilirsiniz.

Kelle ve paçaları büyük bir tencereye alın ve üzerlerini geçecek kadar su ilave edin. Kaynamaya başladığında yüzeyde biriken köpükleri kevgir yardımıyla alın. Böylece çorbanın suyu daha berrak olacaktır.

Kelle ve paçaları etler kemiklerinden kolaylıkla ayrılabilecek kadar yumuşayana dek kısık-orta ateşte pişirin. Normal tencerede bu işlem birkaç saat sürebilir. Düdüklü tencere kullanılması hâlinde pişirme süresi önemli ölçüde kısalacaktır.

Pişen kelle ve paçaları tencereden çıkarın. Biraz soğuduktan sonra etlerini dikkatlice kemiklerinden ayırın ve küçük parçalar hâlinde doğrayın. Çorba suyunu ince bir süzgeçten geçirerek yeniden tencereye alın.

Afiyet olsun...