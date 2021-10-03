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MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Safanur'a uyarı: Nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin

03.10.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta elemeye kalan yarışmacılar şeflerin verdiği ana ürün olan fındıkla yaratıcı yemekler yaptı. Ancak yemeğini hazırlayan Safanur, kalan malzemeyi yemeğe başladı. Safanur'a ise Şef Mehmet Yalçınkaya'dan "Nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin" uyarısı geldi.

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Safanur'a uyarı: Nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin

MasterChef Türkiye son bölümde, bu haftanın eleme adayları olan Milhan, Araz, Safanur, Ateş, Mustafa ve Şükrü eleme gecesinde karşı karşıya geldi.

Ünlü şefler ise yarışmacılara ana ürün olarak fındık verdi ve yaratıcı yemekler yapmalarını istedi.

Safanur ise tabağını süre dolmadan hazırlamayı başardı. Önünde tabağı tutan Safanur, yemekten artanları yemeye başladı.

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Mehmet Şef ise eleme adayları arasında yer alan Safanur'un hareketine tepki gösterdi. Mehmet Şef, Safanur'a "Nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin" dedi.

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Safanur'un bu hareketinin çok riskli olduğunu söyleyen Şef Mehmet Yalçınkaya "Şu anda nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin. Tabak elinde ve diğerini yiyorsun. Oradan bir parça tabağın üzerine düşse sence biz onu alır mıyız? Tatmayız yemeğini. Üstelik kırılabilir bir şey yiyorsun" dedi.

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Safanur ise bu riskli hareketine rağmen ilk turda en başarılı 3 yarışmacıdan biri oldu ve MasterChef'te kalmayı garantiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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